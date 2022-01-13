Антонов: Россия ждёт от США письменного ответа на предложения по безопасности

08:31 Автор: Варвара Комарова

Источник: РИА Новости

Россия ожидает от Соединённых Штатов и их союзников аргументированного письменного ответа на предложения по обеспечению безопасности в Европе, заявил посол России в США Анатолий Антонов, передаёт РИА «Новости».

«Мы свои инициативы по выводу ситуации из кризиса представили. 10 января разъяснили их в Женеве, а 12 января в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе. Ждем адекватной реакции, но не в форме популистских заявлений, а аргументированных письменных предложений», — сказал Антонов.

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Также посол прокомментировал законопроект сенаторов США о новом пакете серьёзных санкций в отношении России, которые Штаты намерены ввести в случае «вторжения на Украину».

«Призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации — провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями», — заявил Антонов и добавил, что у России нет агрессивных намерений в отношении Украины.

Заседание Совета Россия — НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Встреча стала следующим этапом консультаций по обсуждению предложений России по гарантиям европейской безопасности. Первым этапом стали переговоры России и США, которые состоялись в Женеве 10 января.

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На брифинге 12 января после заседания генсек альянса Йенс Столтенберг, в частности, заявил, что заинтересован в восстановлении работы дипмиссий в Москве и Брюсселе. При этом НАТО настаивает на праве государств самим решать, вступать им в альянс или нет. Также Россия и НАТО договорились провести серию встреч, посвящённых взаимным и проверяемым ограничениям на ракетные вооружения в Европе.

Переговоры продолжатся в Вене 13 января на полях ОБСЕ.

В декабре 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты документов о гарантиях безопасности со стороны США и НАТО. Согласно одному из них, Москва и Вашингтон не должны использовать территорию других государств для подготовки или реализации вооружённого нападения, направленного против друг друга. Кроме того, США обязаны отказаться от дальнейшего расширения НАТО на восток и от приёма в альянс государств, ранее входивших в СССР.

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