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Ассоциация европейского бизнеса подтвердила несостоятельность претензий ЕС к России в рамках ВТО

Ассоциация европейского бизнеса подтвердила несостоятельность претензий ЕС к России в рамках ВТО

О несостоятельности претензий Евросоюза, обратившегося в ВТО с требованием от России возместить €290 млрд убытков вследствие политики импортозамещения, свидетельствует заявление, сделанное на Ежегодной конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Бизнесмены подчеркнули, что европейский бизнес в России никто не притесняет, наоборот, он динамически развивается и показывает заметные результаты. В качестве наглядного примера можно взять автопром: по итогам 2021 года продажи легковых автомобилей и LCV в годовом выражении выросли на 4,3% и составили 1,667 млн машин. 


Об отсутствии давления со стороны властей заявил глава комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель. По его мнению, главными факторами, сдерживающими развитие отрасли, являются кризис полупроводников, сложности с контейнерами и мировыми транспортировками и ни в коем случае не административные барьеры. 

В целом претензии ЕС сложно назвать состоятельными, ведь Россия и не брала на себя обязательств по продвижению европейских товаров, в частности, в сфере госзакупок. Об этом ранее уже говорил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. 

"Когда мы вступали в ВТО, мы изначально параграф, связанный с госзакупками, не подписывали. И дали для себя возможность развивать компетенции и свою промышленность и формировать государственный заказ для наших отраслей. Первое. Второе — когда мы говорим о санкциях: ну не мы их вводили. Значит, если вы ввели санкции, мы должны производить свое — так называемое импортозамещение, тогда какие к нам претензии?" — отметил министр. 

Еще одним наглядным свидетельством комфортной работы европейских производителей в России стали цифры: к примеру, в нашей стране выросли продажи автомобилей марок Skoda и Renault. Стоит отметить, что производства этих автомобилей давно локализованы.

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По материалам: uposters.ru

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