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Bandai Namco готовит к анонсу My Hero Academia: Ultra Rumble — бесплатный Battle Royale

Bandai Namco готовит к анонсу My Hero Academia: Ultra Rumble — бесплатный Battle Royale


Игровое издательство Bandai Namco планирует выпустить свой собственный проект в жанре Battle Royale, а его анонс должен состояться уже в ближайшие дни. Игра получит название My Hero Academia: Ultra Rumble, она будет условно-бесплатной и рассчитанной на битвы в 24 игрока.

О том, что Bandai Namco готовит анонс игры My Hero Academia: Ultra Rumble стало известно из последнего выпуска журнала Weekly Jump. «Объединяйтесь, чтобы выиграть битву на 24 игрока в многопользовательском экшене» — говорится в журнале. При этом официально издательство пока проект не анонсировало.


У игры My Hero Academia: Ultra Rumble нет даты выпуска, но указывается, что планируется закрытое бета-тестирование, в котором вскоре можно будет зарегистрироваться.

Релиз My Hero Academia: Ultra Rumble должен состояться на Xbox One, Playstation 4 и PC.

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По материалам: newxboxone

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Bandai Namco готовит к анонсу My Hero Academia: Ultra Rumble — бесплатный Battle Royale
Bandai Namco готовит к анонсу My Hero Academia: Ultra Rumble —
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