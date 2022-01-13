Bandai Namco готовит к анонсу My Hero Academia: Ultra Rumble — бесплатный Battle Royale





Игровое издательство Bandai Namco планирует выпустить свой собственный проект в жанре Battle Royale, а его анонс должен состояться уже в ближайшие дни. Игра получит название My Hero Academia: Ultra Rumble, она будет условно-бесплатной и рассчитанной на битвы в 24 игрока.

О том, что Bandai Namco готовит анонс игры My Hero Academia: Ultra Rumble стало известно из последнего выпуска журнала Weekly Jump. «Объединяйтесь, чтобы выиграть битву на 24 игрока в многопользовательском экшене» — говорится в журнале. При этом официально издательство пока проект не анонсировало.

NEW MHA GAME ANNOUNCED



My Hero Academia : Ultra Rumble



Battle Royale style game for the PS4, xbox one, switch and steam



Release date: unknown pic.twitter.com/DUae8LG7KK — Atsu (@Atsushi101X) January 13, 2022



У игры My Hero Academia: Ultra Rumble нет даты выпуска, но указывается, что планируется закрытое бета-тестирование, в котором вскоре можно будет зарегистрироваться.

Релиз My Hero Academia: Ultra Rumble должен состояться на Xbox One, Playstation 4 и PC.