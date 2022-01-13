Биткоин-биржа Bitso стала спонсором сборной Мексики по футболу

Крупнейшая в Латинской Америке криптовалютная биржа Bitso стала официальным спонсором сборной Мексики по футболу, говорится в предоставленном ForkLog пресс-релизе.

Стороны не раскрыли финансовые условия сделки.

В рамках партнерства Bitso и национальная команда будут способствовать принятию криптовалют в регионе, начиная с предоставления образовательных программ. Соглашение также предусматривает выпуск сборной Мексики коллекции NFT, которая будет распространяться исключительно биржей.

"Наша футбольная команда постоянно призывает нас мечтать о достижении новых высот, поэтому мы не можем желать лучшего союзника для содействия доступу к технологиям и инновациям во всем регионе", — заявил соучредитель и CEO Bitso Даниэль Фогель.

Новое партнерство в компании назвали частью "агрессивной стратегии роста", которую Bitso приняла после достижения оценки в $2,2 млрд. Биржа насчитывает более 3,7 млн пользователей и позиционирует себя как третий по стоимости финтех-стартап в Латинской Америке.

Спонсорское соглашение со сборной Мексики стало для компании третьим в футбольном мире. Партнерами Bitso уже являются команда "Тигрес" из мексиканского чемпионата и один из ведущих клубов Бразилии "Сан-Паулу".

Напомним, спонсоры из криптоиндустрии также имеются у итальянских футбольных клубов “Милан” и “Интер” — многолетние соглашения соответственно заключили биржа деривативов BitMEX и блокчейн-компания Zytara Labs.