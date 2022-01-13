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Битва мейкапов: Селена Гомес против Ким Кардашьян

Битва мейкапов: Селена Гомес против Ким Кардашьян

Сегодня обсуждаем макияж двух опытных в теме бьюти звезд — Ким Кардашьян и Селены Гомес. Обе любят экспериментировать с мейкапом, обе выпускают косметику (Ким — KKWBeauty, Селена — Rare Beauty), и сегодня в нашей битве оказались с похожим макияжем. Акцент на глазах и длинных ресницах, коричневая помада — чей образ вам нравится больше?



Битва мейкапов: Селена Гомес против Ким Кардашьян


Селена ГомесКим Кардашьян
Сплетник
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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Битва мейкапов: Селена Гомес против Ким Кардашьян
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