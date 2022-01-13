Битва мейкапов: Селена Гомес против Ким Кардашьян

Вадим Карасев

Сегодня обсуждаем макияж двух опытных в теме бьюти звезд — Ким Кардашьян и Селены Гомес. Обе любят экспериментировать с мейкапом, обе выпускают косметику (Ким — KKWBeauty, Селена — Rare Beauty), и сегодня в нашей битве оказались с похожим макияжем. Акцент на глазах и длинных ресницах, коричневая помада — чей образ вам нравится больше?









Битва мейкапов: Селена Гомес против Ким Кардашьян

Селена ГомесКим КардашьянСплетник