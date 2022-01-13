Болеть «на ногах»: чем это опасно с энергетической точки зрения

Вадим Карасев

Болеть «на ногах» означает не обращать внимание на болезнь и не лечиться должным образом, продолжая работать и жить в прежнем ритме. Эксперты рассказали, чем это может быть опасно с точки зрения биоэнергетики.

Всем нам порой хочется как можно быстрее выздороветь, чтобы продолжить жить полной жизнью, но многие из нас выбирают неправильный путь. Если вы заболели, но хотите выздороветь, вам поможет положительный настрой и оптимизм, ритуал на изгнание болезней, а также банальный отдых.

Нехватка энергии

Когда человек болеет, все его внутренние ресурсы направляются на то, чтобы преодолеть болезнь, вылечить ее. Из-за болезни чакры начинают работать хуже, поэтому во время, скажем, обычной простуды мы не можем ничего делать эффективно. У нас не получается сфокусироваться на работе и делах, потому что телу тяжело, а биополе все ресурсы вливает в борьбу с недугом.

Если вы болеете «на ногах», это значит, что вы не можете полностью реализовать свой потенциал, но и выздороветь быстро тоже не можете. Получается, что ни в одном, ни в другом направлении достичь успеха не получается. Нужно стараться выздороветь, поэтому врачи и эксперты в области биоэнергетики рекомендуют больше спать, отдыхать и не переутомляться во время температуры, головных или других болей, недомогания.

Риск перегореть и усугубить болезнь

Одно дело, когда мы болеем «на ногах», но единственным негативным следствием является невозможность выполнять возложенные на нас задачи. Другое дело, когда мы пытаемся, заболев, выжать из организма максимум энергии. В обычной ситуации этого сделать не получится, потому что наше биополе имеет защитные механизмы, но с течением времени люди научились их обходить посредством использования медикаментов.

Таблетки — это проблема для организма, который болеет, но пытается при этом работать. Они не нанесут вреда, если принимать их при постельном режиме, но люди в современном мире часто подавляют симптомы болезни обезболивающими и препаратами, снижающими температуру. Получается, что все силы, направленные на выздоровление, пускаются на работу. Это истощает биополе и приводит к тому, что болезнь не уходит, а возвращается с новой силой. Часто нам везет, и выздоровление происходит за пару дней, но если работать и заниматься делами во время гриппа или коронавируса, это может иметь ужасные и долгосрочные последствия.

Гораздо логичнее и правильнее переболеть, полностью отбросив дела и мысли о работе, а затем с чистой головой и мыслями приступить к делам. Так биополе восстановится гораздо быстрее. Если переносить болезнь на ногах, то восстановление после истощения может занять месяцы.