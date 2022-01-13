Депутат попросила о дополнительных мерах против ложных сообщений о минировании

17:13 Автор: Кристина Стащенко

Источник: РИА Новости

Письмо с просьбой проработать вопрос о принятии дополнительных мер, направленных на противодействие заведомо ложным сообщениям в интернете об актах терроризма председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила на имя директора ФСБ Александра Бортникова. Об это пишет РИА Новости.

Ранее в Самаре школьников и учителей эвакуировали после поступившего сообщения о минировании, занятия в учебных заведениях отменили. Кроме того, сообщалось об эвакуации всех школ в Саратове и более 100 учебных заведений в Красноярске. Сейчас там проводятся проверки.

«Комитет по вопросам семьи, женщин и детей настоятельно предлагает проработать вопрос о принятии дополнительных мер, направленных на противодействие заведомо ложным сообщениям об актах терроризма, совершаемых с использованием сети интернет», — говорится в обращении.

Также Останина попросила сообщить в Комитет о принятом решении «по усилению мер защиты от ложных сообщений о минировании жизненно-важных объектов населения, таких как школ, вузов, судов и других».

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В среду, 12 января, из-за ложных сообщений о минировании эвакуировали 93 школы Екатеринбурга.

Сообщения о минировании также получили в Новосибирской области — пришлось эвакуировать людей из зданий всех судов Новосибирска и 18 судов области. Угрозы оказались ложными.

Ранее 13 судов в Москве эвакуировали из-за сообщений о минировании. Угрозы получили Мосгорсуд, а также Чертановский, Кунцевский, Перовский, Коптевский, Лефортовский, Мещанский, Тверской, Останкинский, Тушинский, Дорогомиловский, Хамовнический и Головинский суды, передавали во вторник информационные агентства.

По данным председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, в 2021 году в экстренные службы поступило более 4,5 тысячи ложных сообщений о минировании объектов социальной инфраструктуры и органов власти с иностранных электронных сервисов.

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