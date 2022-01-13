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Девушка снимала салют и испугалась, ведь в камере виднелось НЛО, а потом узнала правду

Девушка снимала салют и испугалась, ведь в камере виднелось НЛО, а потом узнала правду

Знали ли Вы о том, что наш мозг и органы чувств частенько нас обманывает. Думаю, вы слышали хотя бы раз в жизни про такой феномен как — «обман зрения». Вот и Мэдди Студер, из штата Washington (USA), убедилась в этом на собственном опыте.

После одной из очередных посиделок за кружечкой пива девушка с компанией друзей возращались домой. Как вдруг она заметила над головой круглый, странно святящийся предмет. Испугавшись, Мэдди побежала домой, так как подумала, что это инопланетная жизнь и она сейчас в опасности.

На следующий день она поделилась таким приключением со своими друзьями, которые наглядно продемонстрировали ей того же вечера, описанное ранее НЛО. Как думаете, что это могло быть? Что-то действительно космическое… Нет, к сожалению, это оказался всего лишь фонарь, который освещал ее улицу. Вот как способны наши органы чувств под воздействием спиртного обвести нас вокруг пальца.

После чего девушка рассказала в одном из своих роликов эту история. Видео влетело в топ и вызвало бурную реакцию аудитории. Множество пользователей TikTok-а поделились в коментариях своими нелепыми ситуациями.

«Этот фонарь действительно похож на инопланетный корабль»


«Резко выглянувши из автомобиля, увидел движущийся объект. Надавил на газ и помчал быстрее домой, позже узнал, что это оказался дрон»


«Прогуливаясь по улицам своего города, увидела прекрасную луну. Когда подошла ближе поняла, что ошиблась, это была всего лишь вывеска»

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По материалам: MirFactov

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