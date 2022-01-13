Дима Билан признался, что ему стыдно за Клаву Коку
Сегодня, 10:00
Певец Дима Билан осудил поведение известной артистки. Сети обсуждают подставу, которую якобы Клава Кока устроила Ольге Бузовой. Обе певицы неплохо проводят время в Куршевеле, где расслабляются в дорогих отелях и ресторанах. На выходных Клава Кока и Ольга Бузова пошли в спа-салон — им нужно было добежать до здания из отеля. Две звезды вышли налегке и смеясь передвигались по улице, как вдруг исполнительница хита «Мало половин» неожиданно присела на корточки, на что услышала слова подруги: «Не валяйся, пожалуйста, ты в моей куртке». Пользователи сделали вывод, что 35-летняя Ольга слегка навеселе, поэтому ведет себя странно. Это и не понравилось поклонникам — ведь в Сети то и дело публикуют пьяные видео Бузовой, да и шутки про коньяк от Дмитрия Губерниева все еще поступают с завидной регулярностью.
Клава Кока В итоге новое видео Коки вновь всколыхнуло скандальную тему. По этому поводу решил высказаться и Дима Билан, который с трепетом относится к Бузовой и ему не понравилось, как поступила с ней Кока. «Посмотрел сегодня паблики, подумал, как стыдно! Я испытал чувство стыда за тебя, Клава Кока! Потому что ты взяла и подставила подругу! Жуть! Как ты могла? Показала сначала кроссовки, а потом куртку и сказала: «Не падай в куртке». Тебе не стыдно? Я понимаю, что это Куршевель… Мы проходили это лет 12 назад, но Оля Бузова, которая тебе помогла. Мне стыдно за тебя, Клава, реально стыдно! Я думал, что ты крутая девчонка, а ты, оказывается…» — набросился на певицу Билан. Сама Ольга, похоже, совершенно не обиделась на «подставу» Клавы. Накануне они публиковали видео, где катались на лыжах и сноуборде, а затем ездили по окрестностям Куршевеля на элитной иномарке. Судя по всему, для двух певиц это был прикол, который мало кто понял. Отметим, что Бузова решительно отвергает все обвинения в пристрастии к спиртным напиткам. Ольга уже говорила, что плохо себя чувствует — в 2021 году она несколько раз была в больнице и врачи запретили ей принимать алкоголь.
По материалам: z-aya