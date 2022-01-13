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Дима Билан признался, что ему стыдно за Клаву Коку

Дима Билан признался, что ему стыдно за Клаву Коку
Певец Дима Билан осудил поведение известной артистки. Сети обсуждают подставу, которую якобы Клава Кока устроила Ольге Бузовой. Обе певицы неплохо проводят время в Куршевеле, где расслабляются в дорогих отелях и ресторанах. На выходных Клава Кока и Ольга Бузова пошли в спа-салон — им нужно было добежать до здания из отеля. Две звезды вышли налегке и смеясь передвигались по улице, как вдруг исполнительница хита «Мало половин» неожиданно присела на корточки, на что услышала слова подруги: «Не валяйся, пожалуйста, ты в моей куртке». Пользователи сделали вывод, что 35-летняя Ольга слегка навеселе, поэтому ведет себя странно. Это и не понравилось поклонникам — ведь в Сети то и дело публикуют пьяные видео Бузовой, да и шутки про коньяк от Дмитрия Губерниева все еще поступают с завидной регулярностью.
Клава Кока В итоге новое видео Коки вновь всколыхнуло скандальную тему. По этому поводу решил высказаться и Дима Билан, который с трепетом относится к Бузовой и ему не понравилось, как поступила с ней Кока. «Посмотрел сегодня паблики, подумал, как стыдно! Я испытал чувство стыда за тебя, Клава Кока! Потому что ты взяла и подставила подругу! Жуть! Как ты могла? Показала сначала кроссовки, а потом куртку и сказала: «Не падай в куртке». Тебе не стыдно? Я понимаю, что это Куршевель… Мы проходили это лет 12 назад, но Оля Бузова, которая тебе помогла. Мне стыдно за тебя, Клава, реально стыдно! Я думал, что ты крутая девчонка, а ты, оказывается…» — набросился на певицу Билан. Сама Ольга, похоже, совершенно не обиделась на «подставу» Клавы. Накануне они публиковали видео, где катались на лыжах и сноуборде, а затем ездили по окрестностям Куршевеля на элитной иномарке. Судя по всему, для двух певиц это был прикол, который мало кто понял. Отметим, что Бузова решительно отвергает все обвинения в пристрастии к спиртным напиткам. Ольга уже говорила, что плохо себя чувствует — в 2021 году она несколько раз была в больнице и врачи запретили ей принимать алкоголь.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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