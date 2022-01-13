Ethereum-миксер Tornado Cash развернул смарт-контракты в сети Optimism

Команда Ethereum-миксера Tornado Cash развернула смарт-контракты сервиса в сети решения второго уровня Optimism. Об этом ForkLog сообщили представители проекта.

Согласно пресс-релизу, Tornado Cash теперь работает в сетях Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, xDAI Chain, Avalanche, Arbitrum и Optimism.

По словам разработчиков, с момента запуска Optimism пользователи сэкономили на комиссии за газ более $275 млн. Выбор этого решения они объяснили желанием «присоединиться к широкой и диверсифицированной сети приложений, которые уже используют этот L2».

По данным L2 Fees, на момент написания транзакционные сборы в этой сети находятся на уровне $2,46. Для сравнения — в блокчейне Ethereum показатель превышает $9,5.

Данные: L2 Fees.

Optimism является одним из самых популярных L2-решений для блокчейна Ethereum. По данным L2 Beat, объем заблокированных в его сети средств превышает $400 млн. У лидера сегмента — Arbitrum — показатель составляет $2,8 млрд.

Данные: L2 Beat.

Ранее команда Tornado Cash интегрировала сервис с сетью Arbitrum One.

Напомним, в декабре 2021 года разработчики миксера развернула пул Nova, который позволяет депонировать и выводить произвольные суммы ETH.