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Ethereum-миксер Tornado Cash развернул смарт-контракты в сети Optimism

Ethereum-миксер Tornado Cash развернул смарт-контракты в сети Optimism


Команда Ethereum-миксера Tornado Cash развернула смарт-контракты сервиса в сети решения второго уровня Optimism. Об этом ForkLog сообщили представители проекта.


Согласно пресс-релизу, Tornado Cash теперь работает в сетях Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, xDAI Chain, Avalanche, Arbitrum и Optimism.


По словам разработчиков, с момента запуска Optimism пользователи сэкономили на комиссии за газ более $275 млн. Выбор этого решения они объяснили желанием «присоединиться к широкой и диверсифицированной сети приложений, которые уже используют этот L2».


По данным L2 Fees, на момент написания транзакционные сборы в этой сети находятся на уровне $2,46. Для сравнения — в блокчейне Ethereum показатель превышает $9,5.


Данные: L2 Fees.

Optimism является одним из самых популярных L2-решений для блокчейна Ethereum. По данным L2 Beat, объем заблокированных в его сети средств превышает $400 млн. У лидера сегмента — Arbitrum — показатель составляет $2,8 млрд.


Данные: L2 Beat.

Ранее команда Tornado Cash интегрировала сервис с сетью Arbitrum One. 


Напомним, в декабре 2021 года разработчики миксера развернула пул Nova, который позволяет депонировать и выводить произвольные суммы ETH.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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