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Геймпад Nacon MG-X Pro для xCloud поступил в продажу

Геймпад Nacon MG-X Pro для xCloud поступил в продажу


Геймпад Nacon MG-X Pro, разработанный в линейке аксессуаров Designed For Xbox, поступил в продажу. Контроллер способен превратить Android-смартфон в портативную игровую консоль, благодаря сервису Cloud Gaming, который является частью подписки Game Pass Ultimate. Естественно, может геймпад Nacon MG-X Pro использоваться и в других играх на мобильных устройствах.

Подключение геймпада Nacon MG-X Pro к Android-смартфону выполняется через Bluetooth. Само устройство компактное и имеет регулируемую ширину для установки мобильного устройства (до 6,7 дюймов). Отмечается, что батареи в геймпаде Nacon MG-X Pro хватает примерно на 20 часов игры. Функциональность геймпада не уступает стандартному контроллеру Xbox.




Стоимость устройства Nacon MG-X Pro составляет 99,99 евро на европейском рынке, то есть около 8500-9000 тысяч рублей по текущему курсу.


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По материалам: newxboxone

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