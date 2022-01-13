Геймпад Nacon MG-X Pro для xCloud поступил в продажу





Геймпад Nacon MG-X Pro, разработанный в линейке аксессуаров Designed For Xbox, поступил в продажу. Контроллер способен превратить Android-смартфон в портативную игровую консоль, благодаря сервису Cloud Gaming, который является частью подписки Game Pass Ultimate. Естественно, может геймпад Nacon MG-X Pro использоваться и в других играх на мобильных устройствах.

Подключение геймпада Nacon MG-X Pro к Android-смартфону выполняется через Bluetooth. Само устройство компактное и имеет регулируемую ширину для установки мобильного устройства (до 6,7 дюймов). Отмечается, что батареи в геймпаде Nacon MG-X Pro хватает примерно на 20 часов игры. Функциональность геймпада не уступает стандартному контроллеру Xbox.

Стоимость устройства Nacon MG-X Pro составляет 99,99 евро на европейском рынке, то есть около 8500-9000 тысяч рублей по текущему курсу.

Watch this video on YouTube