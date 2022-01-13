ГЭС в Коста-Рике возобновила деятельность благодаря майнингу

Владелец небольшой гидроэлектростанции в Коста-Рике создал на ее территории майнинговую ферму, чтобы запустить 30-летнее предприятие после месяцев простоя, сообщает Reuters.

Во время пандемии правительство сократило закупки электроэнергии из-за ее переизбытка в стране, где государство имеет монополию на энергораспределение.

"Нам пришлось остановить деятельность на девять месяцев, а ровно год назад я услышал о биткоине, блокчейне и цифровом майнинге", — пояснил владелец ГЭС Эдуардо Купер.

По его словам, изначально он был настроен скептически, но его убедило, что бизнес по добыче криптовалют потребляет много энергии, которой были излишки.

Компания Купера, управляющая тремя электростанциями стоимостью $13,5 млн и суммарной мощностью 3 МВт, инвестировала $500 000 в строительство майнинговой фермы.

В расположенных на объекте Data Center CR восьми контейнерах установлено более 650 установок для добычи криптовалют от 150 клиентов.

Один из них рассказал изданию, что занялся домашним майнингом в 2021 году с оборудованием стоимостью $7000. Но разместить его на речной электростанции оказалось намного выгоднее из-за почти вдвое меньших тарифов на энергию.

По мнению Купера, правительству следует более агрессивно привлекать в страну майнеров. Представители индустрии по всему миру ищут дешевую зеленую электроэнергию и стабильное подключение к интернету, чего в Коста-Рике в достатке, отметил он.

Пока все клиенты у Data Center CR местные.

Напомним, ранее власти другой центральноамериканской страны, Сальвадора, анонсировали планы привлечения майнеров для добычи криптовалют на экологически чистой энергии вулканов.

В октябре 2021 года Сальвадор начал майнинг биткоина на геотермальной электростанции государственной компании LaGeo. По данным СМИ, на объекте установлено 300 устройств.

Эксперты выразили сомнения как в экономической эффективности такого способа генерации электроэнергии, так и в его экологичности.