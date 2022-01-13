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Гордеев предложил передать полномочия общего собрания жильцов делегатам от дома

Гордеев предложил передать полномочия общего собрания жильцов делегатам от дома

14:24  Автор: Евгения Филиппова



Полномочия принимать решения по содержанию общедомового имущества, которые входят в компетенцию общего собрания собственников жильцов, в многоквартирных домах можно передать выбранным жильцами делегатам. С таким предложением в пресс-центре «Парламентской газеты» выступил юрист — эксперт в сфере законотворчества и практической работы в жилищной сфере Дмитрий Гордеев.

«В больших домах нужно, чтобы решения, которые входят в компетенцию общего собрания, могли принимать выборные делегаты. Чтобы не 1 300 человек приглашать на собрание, а, к примеру, сто делегатов. Их проще собрать», — считает эксперт. По его мнению, жильцы могли бы выбрать наиболее квалифицированных людей, которым они доверяют.  

Гордеев напомнил, что в 2018 году Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает проводить общее собрание собственников в виде конференции, где решение будут принимать выбранные делегаты.  Сейчас законопроект готовится ко второму чтению, добавил эксперт.


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Председатель Комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению, координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов согласился, что можно было бы быть предусмотреть механизм, когда решение принимает либо конференция, либо совет дома, так как у каждого жильца может быть своё мнение по тем или иным вопросам и бывает сложно выработать общую позицию. Он рассказал, что в Москве сейчас переходят на онлайн-собрания собственников квартир.

Кроме этого, по мнению Гордеева, нужно установить требования к состоянию всех элементов общего имущества в доме. Сейчас предусмотрен минимальный перечень  работ, необходимых для содержания общего имущества, но этого недостаточно, считает он.  Например, предусмотрено, что при выявлении нарушений фасада их нужно устранить, но каким именно должен быть результат работ, не установлено.  



#жкх


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По материалам: pnp.ru

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