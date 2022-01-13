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Гузеева: "У меня после ковида реально кукушка отъехала"

Гузеева: "У меня после ковида реально кукушка отъехала"

62-летняя Лариса Гузеева недавно выписалась из Коммунарки, проведя в больнице почти целый месяц. Восстанавливающаяся после коронавирусной пневмонии ведущая "Давай поженимся!" откровенно высказалась о своем нынешнем состоянии в новом выпуске программы, сообщает Lenta.ru.

Телеведущая и актриса призналась, что страдает после перенесенного коронавируса от возникающих проблем с настроением. По словам звезды, она иногда испытывает по отношению к окружающим немотивированную агрессию.

У меня после ковида реально кукушка отъехала. Я себя на работе держу, у меня немотивированная просто агрессия [возникает]. Ни с того ни с сего меня накрывает. 

Как отметила телеведущая, в семье наслышаны о ее проблеме и сочувствуют ей. Звезда полагает, что ее гневливость связана именно с перенесенным ковидом. "Я не виновата. Это инфекция", — утверждает Гузеева.

Проблемы с памятью также беспокоят знаменитость. "Начинаю заговариваться и забываю слова", — жалуется звезда.

По словам телеведущей, в больнице она получала множество сообщений от своих коллег и друзей.

Вы знаете, какие мне писали эсэмэски актеры, которых я хорошо знаю, но мы не дружили? Во-первых, сначала присылали ссылки из интернета: "Гузеева умерла", "Гузеева умерла". Потом пишут: "Лорик, а что из этого правда?" А ты лежишь, у тебя статус "реанимация". И это такой кошмар, когда ты под капельницами, под преднизолоном, когда ты раздутая как шар, когда у тебя нету вен и ты вся… А здесь такое. Хочу сказать спасибо всей моей команде: за такт, за деликатность, за вот такое уважение — как ни странно в этом была любовь. Я чувствовала эту любовь, потому что все понимали, что меня не надо трогать.

При этом знаменитость пожаловалась на своих хейтеров. "Я уже не говорю про сумасшедших, которые писали: "Ты там еще не сдохла?" Ребят, там, где я была, — туда не надо. Это такой ужас — этот ковид. Это страшное дело. Если вы дорожите своим здоровьем, близко к себе не подпускайте: никаких обнимашек, никаких целовашек. Я тоже расслабилась. Я заболела, потому что была расслаблена. Думала, что меня это не коснется", — призналась телеведущая.

При этом Лариса Гузеева поблагодарила всех, кто молился за нее. "Всем спасибо, кто хотел, чтобы я к вам вернулась. Я хочу, чтобы вернулась к вам навсегда", — отметила артистка.

Лариса Гузеева до этого призналась, что после выписки ей предстоит теперь долгий период восстановления.

"Мне тяжело, я первые сутки дома. Почти месяц отлежала в Коммунарке. Мне еще не очень хорошо <…>. Извините, что сумбурно, я задыхаюсь еще. Еще лечиться и лечиться, и восстанавливаться, а там посмотрим", — сообщила она в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Как утверждает Лариса Гузеева, за время болезни она как будто переродилась, переоценив многие вещи в своей жизни.

Огромное спасибо Денису Проценко, всем врачам, всем медсестрам, всем девочкам, которые за нами ухаживали. Я просто видела, как они ноги стирают в кровь. Пишут эти гадости в соцсетях, что якобы только звездам помогают, поэтому вы живы, а их родственники умирают. Это такая гадость и неправда.

При этом популярная телеведущая возмутилась из-за тех, кто рассказывает, что не прививался, имея сертификат и QR-код.

"Меня просто убивает, когда человек в открытую говорит, что прививка есть, QR-код, но это все в помойку, вылито в раковину. От такого бесстыдства кровь в жилах стынет. Конечно, у каждого есть своя позиция. <...> Но когда человек рассказывает, что он привился, не прививаясь при этом, когда врут направо и налево, что переболели, сами при этом поставили себе диагноз и сами себя вылечили, сами себе придумали антитела, этого я не понимаю", — заявила артистка.

Как писал NEWSTES, ранее американец пожаловался, что из-за коронавируса у него уменьшился член.

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По материалам: uposters.ru

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