Игорь Крутой заговорил о пенсии

Композитор Игорь Крутой высказался о заслуженном отдыхе. Артист в Instagram разместил видео со своей семьей. На кадрах можно увидеть, как его самые близкие люди скачут на лошадях. «Начались репетиции семейного циркового номера «Крутые на лошадях». Трудно предугадать результат этого шоу, но в случае успеха, я выхожу на пенсию - пусть Деми, Вика и Сашенька берут на себя ответственность за материальное состояние семьи… Ура!!! Пора на заслуженный отдых!!! Дождался… 🤣🤣🤠🤠😅😅🥳🥳👍👍», написал Игорь Крутой.Игорь Крутой с семьей Напомним, что близкие Игоря Крутого живут в Нью-Джерси. При этом его сыновья проживают в России. Сам он также путешествует на две страны.