Игорь Николаев показал Пугачеву в помятом виде

Музыкант Игорь Николаев поделился фото со дня рождения Раймонда Паулса, на котором присутствовала и Алла Пугачева. Игорь Николаев опубликовал в Instagram снимок с вечеринки по случаю дня рождения известного советского и латвийского композитора Раймонда Паулса, которому 12 января исполнилось 86 лет. Артист поспешил поздравить мэтра с праздником и пожелал ему «долгих лет, здоровья и вдохновения». На фото вместе с Николаевым и именинником можно заметить Юлию Проскурякову, Валерия Сюткина и Аллу Пугачеву с ее близкой подругой Алиной Редель. Разумеется, все внимание привлекла к себе певица, которая предстала на торжестве в стиле casual – узких джинсах, черной футболке, поверх которой она небрежно набросила джинсовую рубашку. Наряд артистки подчеркнул ее стройную фигуру, так что она вполне могла бы сойти за ровесницу 39-летней Проскуряковой, если бы не ее «помятое» лицо.Раймонд Паулс, Алла Пугачева, Игорь Николаев, Юлия Проскурякова и другие «Поздравляю Великого Маэстро Раймонда Паулса с днём рождения! Долгих лет, здоровья, вдохновения!», - написал под фото Николаев. В Сети указали на то, что как Алла Борисовна ни борется со старением, оно дает о себе знать и нельзя не заметить ее мешки под глазами, будто она «не спала трое суток», и морщины вокруг рта. Правда, фото с праздника сделано несколько лет назад, когда Паулс еще приезжал в Москву, ведь со времени начала карантина маэстро живет в своем доме в поселке Балтэзерс под Ригой и покидать его пока не собирается. Пугачева же успела вновь лечь под нож пластического хирурга – ходили слухи, что прошлой осенью она перенесла очередную процедуру по подтяжке лица и блефоропластику, так что стала выглядеть еще моложе.