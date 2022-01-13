Игрок прошел Halo Infinite на легендарном уровне без единого выстрела





Спидраннеры продолжают ставить рекорды в Halo Infinite. Ранее мы уже рассказывали об игроке, который смог завершить кампанию в игре менее чем за полчаса. Другой же игрок поставил перед собой задачу пройти Halo Infinite без единого выстрела на легендарном уровне сложности, и у него это получилось.

Ниже можно посмотреть видео, где демонстрируется процесс прохождения Halo Infinite без стрельбы. Как отмечает спидраннер, в ходе прохождения он поставил перед собой задачу не делать именно выстрелы (из обычного или энергетического оружия), при этом приемлемо использование энергетических мечей, гравитационных молотов и катушек слияния. Прохождение заняло у спидраннера около 4 часов.

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Отметим, что спидраннер использовал в ходе прохождения некоторые «известные баги», как он сам отмечает в своем видео.