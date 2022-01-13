«Я — то, что я ем»: что ваша любимая еда может рассказать о вашем характере

Вадим Карасев

Любимая еда человека может рассказать нам некоторые важные особенности его характера. Это довольно точный метод определения энергетики, которым стоит пользоваться при построении отношений с кем угодно.

Узнать характер человека можно разными способами: по цвету глаз, по форме лица, по рукам. Старайтесь комбинировать эти методы, чтобы точность была выше, и не забывайте обращать внимание на то, что ваш собеседник ест чаще всего.

Сладости

Если человек очень любит сладкое, то это не говорит нам о том, то он добрый, как многие ошибочно полагают. На самом деле тяга к сладкому указывает на то, что человек может быть нервным и импульсивным. Скорее всего, тот, кто поглощает сладости в огромных количествах, часто переживает и очень близко к сердцу воспринимает критику, негатив, обиды.

Молочные продукты

Сыр, молоко, йогурты — всё это любят есть добрые и отзывчивые люди, которые не оставляют в беде своих друзей, близких и родственников. Это теплые и приятные личности, с которыми всегда есть о чем пообщаться. В большинстве своем они очень дипломатичны и не против идти на компромиссы ради спокойствия.

Мясо

Мясо любят есть те, кто обладает четкими целями в жизни и предпочитает не идти на уступки. Такие люди крайне целеустремленные, и порой им чужды любые страхи. Любители шашлыка, стейков и других мясных блюд редко теряют уверенность в себе. Это прирожденные лидеры.

Фрукты

Любители фруктов — это очень энергичные люди, которые заражают своей активностью и позитивом всех вокруг. Довольно часто они, как и любители мяса, становятся лидерами в коллективе или в кругу друзей. Это упорные и прагматичные люди с невероятно высоким творческим потенциалом.

Овощи

Овощные культуры в больших объемах потребляют домоседы, любители спокойного и размеренного общения. Они адекватно воспринимают чужую критику, а также обладают стремлением к беспристрастной оценке происходящего. Они отлично выглядят и обладают неординарным стилем.

Рыба и морепродукты

Согласно наблюдениям, рыбу и морепродукты любят шопоголики и довольно эгоистичные люди. С другой стороны, они невероятно инициативны и полны энергии. Еще они редко болеют, а также умеют принимать окружающих людей такими, какие они есть. С ними интересно общаться, поскольку они очень эрудированны.

Острая пища

Любители остренького, согласно мнению экспертов, чаще других рискуют. Им не свойственно четкое расписание и порядок. Это любители хаоса, страстные любовники, красивые и очень необычные люди, которые почти всегда находятся в центре внимания. Они предпочитают смотреть на жизнь не из-за кулис, а со сцены. Им нравится чужое внимание.

Соленая пища

Соленое любят в первую очередь те, кто ненавидит, когда что-то идет не по плану. Такие люди часто являются перфекционистами. Это одни из тех, кто считает, что на войне все средства хороши. У них есть врожденная скромность. Что касается стиля, то это типичные любители утилитарности.