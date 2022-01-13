Эти 2 новинки сегодня добавляют в подписку Game Pass





Подписка Game Pass на Xbox и PC сегодня, 13 января, пополняется двумя новинками. Сразу после релиза в подписку добавляют две игры — Spelunky 2 и The Anacrusis.

Игра Spelunky 2 уже доступна — это проект, который вышел в 2020 году на Playstation 4 и PC. Игра была хорошо воспринята критиками и получила в том году множество наград. Игра Spelunky 2 представляет собой двухмерный платформер с генерируемыми процедурно уровнями.

Игра The Anacrusis станет доступна сегодня в течение дня. Это кооперативный шутер в стилистике фантастических фильмов 60-х. Проект выходит в рамках Xbox Game Preview, то есть в раннем доступе. Как отмечают разработчики, они планируют развивать The Anacrusis вместе с игроками.

Spelunky 2

Spelunky 2

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Спеланки возвращается в значительно расширенном продолжении оригинального платформера в стиле roguelike! Встречайте следующее поколение исследователей, очутившихся на Луне в поисках сокровища и потерянной семьи.

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The Anacrusis

Spelunky 2

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The Anacrusis — это кооперативный шутер от первого лица для четырех игроков, действие которого происходит на борту огромного звездолета, застрявшего на краю освоенного космоса.

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