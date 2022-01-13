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Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в выходные: 13-16 января

Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в выходные: 13-16 января


Microsoft объявила список игр, которые можно будет опробовать в рамках акции Free Play Day бесплатно в ближайшие выходные — с 13 по 16 января. Игрокам будут доступны 3 игры — это Star Wars: Squadrons, Tennis World Tour 2 и West of Dead.

Напомним, что в рамках акции Free Play Days игроки могут бесплатно опробовать полные стандартные версии игр в течение ограниченного времени, в этот раз они будут доступны с 13 по 16 января. Если игры понравятся, их можно купить и перенести весь достигнутый прогресс. Доступ к акции Free Play Days имеют игроки с подписками Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate.

STAR WARS™: Squadrons


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STAR WARS™: Squadrons

Пристегните ремень и ощутите прилив адреналина в крови, участвуя в многопользовательских воздушных схватках от первого лица со своей эскадрильей. Новым пилотам предстоит полетать как за Новую Республику, так и за Империю, а также принять участие в стратегических космических битвах 5 на 5.
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Tennis World Tour 2


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Tennis World Tour 2

Научитесь ловить идеальный момент для удара, овладейте новыми движениями и механиками подачи, чтобы обыграть соперника, победить в рейтинговом режиме или просто развлечься.
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West of Dead


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West of Dead

Тьма и дым от выстрелов, грехи и страдания, ведьмы и чудовища… Этот переменчивый безумный мир складывается из воспоминаний, верований и историй случайных прохожих. Когда мертвец вдруг оживает, он помнит только некую фигуру в черном, что запускает цепь загадочных событий.
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По материалам: newxboxone

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