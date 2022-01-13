Юлия Савичева после года разлуки встретилась с дочкой, живущей в Португалии

Певица Юлия Савичева, наконец, смогла приехать к дочери в Португалию, откуда поделилась семейными кадрами. У знаменитой певицы Юлии Савичевой подрастает 4-летняя дочь. Аня живет с бабушкой и дедом в Португалии. Из-за пандемии коронавируса страна закрыла границы для въезда туристов. Артистка удаленно получала вид на жительство. На оформление документов ушло много времени. Целый год звездная мама не могла обнять свою малышку. И, наконец, Юлии Савичевой улыбнулась удача. Артистка очень скучала по Ане.Юлия Савичева с мужем и дочерью «Боже мой, какое же счастье! Я в раю❤️❤️❤️»— призналась певица. «Мы искренне ждали этих фотографий ❤️», «Наши славные и любимые ❤️❤️❤️ Счастье есть!И пусть теперь весь мир подождёт!😍», «Как сильно дочка похожа на вас😍😍красотки❤️», «Очень рада за тебя! Смотрю на фотографию и слёзы на глазах от радости!😍», «Какие вы красивые😍Огромного вам счастья❤️», «Какая же радость!», «Свершилось! Семья Воссоединилась!», «Ой, как же я за вас рада», «Прекрасная семья наконец-то воссоединилась», — откликнулись поклонники в Instagram.Юлия Савичева с дочерью Аней Кстати, супругу Юлии Савичевой удалось быстрее получить вид на жительство. Александр Аршинов прилетел к ребенку еще в начале декабря. Напомним, что знаменитость воспитывает единственную дочь. Артистка родила девочку 14 июля 2017 года в Португалии, но скрывала от общественности эту новость. О том, что звезда стала мамой, узнали только в августе. К слову, Юлия Савичева сделала татуировку на руке в честь малышки. У знаменитости выбиты три буквы А — по инициалам дочери: Аршинова Анна Александровна.