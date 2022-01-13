Как информация из интернета влияет на нашу жизнь

Вадим Карасев

Информация в 21 веке стала мощным потоком, который мы не в силах воспринимать правильно и эффективно. Больше всего информации сейчас можно черпать в интернете. Ее избыток может быть опасен для нашего биополя и жизни в целом.

Интернет — это не только троллинг, спам и мошенники. Даже просто впитывая информацию из сети, мы можем навредить себе. Интернет — палка о двух концах. Он может быть полезен, но может испортить настроение, привести к проблемам с энергетикой.

Раньше было лучше

Это тот самый случай, когда раньше действительно было лучше, ведь люди получали информацию строго дозировано, ведь она распространялась медленно: через письма, от других людей.

Потом появился телевизор, радио, а за ними пришел в нашу жизнь и интернет. Он перевернул все с ног на голову. У него есть множество плюсов, но есть и минусы, о которых важно помнить всем и каждому.

Главные опасности информации из интернета

Первое, на что стоит обратить внимание, — не качество информации, а ее количество. Интернет полон рекламы, ненужных новостей. Он по праву может считаться альтернативной реальностью, ведь человек в интернете может работать, отдыхать, развлекаться, наживать друзей и врагов. Информационные потоки настолько мощные, что мы порой просто не можем их осознать. Мы перестали ценить что-то хорошее или пугаться от чего-то плохого. Все перемешалось. Это привело к тому, что люди стали более черствыми.

Проблемы с памятью. Быстрый доступ к любому виду информации привел к тому, что многие из нас перестали учиться, запоминать, записывать что-то. Все можно узнать по щелчку мыши. Люди стали менее продуктивными в плане обучения. Прежнего мощного стимула для того, чтобы думать и размышлять, больше нет.

Информация — это и общение. Если в реальной жизни мы можем просто не общаться с кем-то, то в интернете постоянно выскакивают уведомления об ответе на наши комментарии. Это бывают токсичные и гневные фразы. Если вы хотите, чтобы общение в интернете было приятным, вам нужно общаться там только с теми, с кем вы часто общаетесь в реальной жизни. В противном случае вы будете постоянно натыкаться на токсичных людей.

Излишек информации приводит к прокрастинации. Вспомните себя на работе. Стоит только на секунду отвлечься на социальные сети, как тут же пролетает незаметно минут десять. Бесконечная лента новостей поглощает время и внимание. Это приводит к потери концентрации в работе, снижению продуктивности. Именно поэтому старайтесь фильтровать свои подписки, отписываясь от тех групп и сообществ, которые нам попросту не нужны.