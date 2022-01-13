Какой стиль музыки вам ближе по Знаку Зодиака

Вадим Карасев

Музыка обладает мощной силой. Астрологи рассказали, какой стиль музыки вам ближе по Знаку Зодиака с точки зрения энергетики, а также рассказали, как он может улучшить вашу продуктивность или настроение.

Музыка и пение открывают чакры и очищают энергетику. Правильно подобранный стиль музыки может помочь вам пережить трудности и обрести удачу.

Овен

Овны — динамичные и напористые люди, поэтому их духу соответствует быстрая и мощная музыка: панк-рок, драм-энд-бэйс, металл. С другой стороны, им нужно и уметь остывать, поэтому в плей-листе у Овнов всегда должно быть что-то лиричное и расслабляющее, например, эмбиент.

Телец

Тельцы — это люди, которым можно слушать все, что угодно. Музыка в целом очень полезна для них, она их исцеляет. Тельцам нужно слушать то, что нравится, и не следовать музыкальной моде.

Близнецы

Близнецы являются общительными людьми, поэтому им стоит слушать музыку со словами. Классические мотивы или электронная музыка без слов может вгонять их в тоску.

Рак

Раки являются весьма консервативными личностями, поэтому новые музыкальные веяния их не заинтересуют, да и эксперты в области биоэнергетики им не советуют слушать что-то новое и незнакомое. Идеальные жанры для них — классика, поп-музыка.

Лев

Львы — меломаны с большой буквы, но не вся музыка будет для них уместной. Астрологи считают, что слишком медленная музыка может пробудить в них лень. Если хочется оставаться продуктивными, лучше слушать нечто сильное, ритмичное: им подойдет рок, техно, рэп.

Дева

Девам можно выбирать любой жанр. Значение для этих людей больше играет не принадлежность музыки к тому или иному стилю, а то, какие эмоции и воспоминания затрагивает та или иная песня.

Весы

Весы — ценители прекрасного. Им тяжело слушать слишком пресную и «пластмассовую» музыку. Энергетически им подходят гармоничные песни. Среди стилей можно выделить джаз, фолк, классику.

Скорпион

Скорпионы любят глубокую музыку, над которой можно подумать. Им нравятся самые разные жанры, но главное, чтобы музыка была не простой. Ограничений по жанрам для этих людей не существует.

Стрелец

Любимый стиль музыки у Стрельцов — это рок и электроника. Самое главное требование к музыке — динамика и энергичность. Стрельцы не переносят уныния. Классика им точно не подойдет, а вот поп-музыка может прийтись по вкусу.

Козерог

Козероги уважают все старое и признанное многими поколениями, поэтому им стоит слушать классику, фолк-рок, а также хиты поп-музыки из прошлого. Это отлично будет сочетаться с их энергетикой и характером.

Водолей

Водолеи — типичные музыкальные экспериментаторы. Существует отдельный стиль музыки — экспериментал. У него есть множество различных направлений, среди которых любой Водолей сможет найти что-нибудь подходящее.

Рыбы

Рыбам стоит слушать что-то необычное. Совет астрологов — пробовать те стили, которые раньше послушать не получалось. Необычная музыка может пробудить в Рыбах творческую энергию.