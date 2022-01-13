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Карибы, Дубай, Мальдивы: где "зимуют" яхты российских миллиардеров

Карибы, Дубай, Мальдивы: где "зимуют" яхты российских миллиардеров

Издание Forbes в очередной раз проследило, где же сейчас находятся яхты российских миллиардеров. Не факт, что на каждой сейчас отдыхают сами бизнесмены — многие своими яхтами пользуются не так уж часто и сдают их в аренду, тем более что спрос на роскошные яхты есть всегда. Рассредоточились яхты в самых разных уголках мира.

1.Яхта Barbara

Яхта Barbara (88,5 метра), которая, предположительно, принадлежит президенту "Норильского никеля" Владимиру Потанину, сейчас находится у так называемого "золотого побережья" во Флориде. Судно стоимостью 125 миллионов долларов совершает внушительные переходы — в начале пандемии в 2020 году она была замечена в австралийском порту Фримантл.

Состояние Потанина сейчас оценивается в 27 миллиардов долларов, но в любой момент оно может уменьшиться — у бизнесмена продолжается судебная тяжба с бывшей женой. Экс-супруга требует половину доли в "Норникеле".


Яхта Barbаra

2. Яхта Eclipse

Яхта Романа Абрамовича Eclipse, которая оценивается в 460 миллионов долларов, сейчас находится на Карибах у берегов острова Сен-Бартелеми. В 2009 году миллиардер и владелец "Челси" приобрел на острове участок земли и бунгало с бассейном и теннисным кортом за 90 миллионов долларов. В прошлом году СМИ сообщали, что у Абрамовича появилась и вторая яхта — 140-метровая Solaris стоимостью 300 миллионов долларов, которая в новогодние праздники была замечена в порту Барселоны. Новую яхту миллиардера называют уникальной — таких нет даже у ближневосточных шейхов. Состояние Абрамовича сейчас оценивается в 14,6 миллиарда долларов.


Роман Абрамович
Яхта Eclipse

3.Яхта La Datcha

Яхта Олега Тинькова La Datcha стоимостью 100 миллионов долларов, также известная как первая в мире частная яхта-ледокол, пока бороздит теплые воды — сейчас она находится у берегов перуанской столицы Лимы. Свое 77-метровое шестипалубное судно бизнесмен регулярно сдает в аренду по цене от одного миллиона евро в неделю. Состояние Тинькова Forbes сейчас оценивает в 6,6 миллиарда долларов.

Яхта La Datcha

Олег Тиньков

4.Яхта Queen K

Яхта Queen K, владельцем которой, предположительно, является Олег Дерипаска, сейчас покачивается на волнах Красного моря, знаменитого своими кораллами. В сравнении с другими суперлодками стоимость ее вполне "бюджетная" — 70 миллионов долларов. Состояние самого Дерипаски сейчас оценивается в 4,7 миллиарда долларов.


Яхта Queen K

5.Яхта Pacific

Председатель правления "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон, предположительно, владеет яхтой Pacific длиной 85 метров. Ее сейчас можно увидеть на Багамах. Состояние Михельсона сейчас оценивается в 28,1 миллиарда долларов.


Леонид Михельсон


6.Яхта Anna

Владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев, которого называют владельцем 110-метровой яхты Anna, тоже выбрал Западное полушарие для ее зимовки. По данным Forbes, она сейчас находится у берегов Коста-Рики, где средняя температура в это время года составляет 25 градусов тепла. Яхта оценивается в 300 миллионов долларов, а общее состояние Рыболовлева — в 6,7 миллиарда долларов.


Яхта Anna

7.Яхта Nord

На Мальдивах сейчас можно увидеть яхту Nord, владельцем которой называют Алексея Мордашова. 142-метровое судно, стоимость которого составляет примерно 300 миллионов рублей, пришвартовано в столице островного государства Мале.


Яхта Nord

8.Яхта Madame Gu

На популярном среди российских туристов зимнем курорте — в Дубае — сейчас находится яхта Madame Gu, которой, предположительно, владеет член фракции "Единая Россия" и совладелец металлургического холдинга "Металлоинвест" Андрей Скоч, чье состояние Forbes оценивает в 8,8 миллиарда долларов. Стоимость его люксовой 99-метровой яхты составляет примерно 135 миллионов долларов. Увидеть ее сейчас можно у искусственного острова Палм-Джумейра.


Яхта Madame Gu
Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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