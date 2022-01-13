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«Король облигаций» Джеффри Гундлах призвал ждать биткоин по $25 000 из-за политики ФРС

«Король облигаций» Джеффри Гундлах призвал ждать биткоин по $25 000 из-за политики ФРС


Глава DoubleLine Capital Джеффри Гундлах назвал биткоин чересчур дорогим в свете предстоящего ужесточения ФРС монетарной политики и предложил для его покупки ждать снижения цены до $25 000.


«Сейчас биткоин подходит для спекулянтов. Он останется волатильным по мере его сброса участниками рынка. Я бы не торопился с его покупкой. Оценка высока. Мне нравится покупать дешевые вещи. Возможно, $25 000 станет хорошим уровнем для открытия длинной позиции», — заявил миллиардер.



В интервью Гундлах также затронул тему невзаимозаменяемых токенов.


«История с NFT перешла от „ Я не знаю, что это такое” к „Это стоит $70 млн”. Это для тех, кто принимает большие дозы стероидов», — пояснил он.


Скептицизм Гундлаха касательно перспектив рынков связан с ястребиными сигналами ФРС. Он допустил высокую вероятность рецессии экономики США во второй половине 2022 года после четырех повышений ключевой ставки.


CEO DoubleLine Capital обратил внимание на взаимосвязь между динамикой американского рынка акций и балансом ФРС. По его мнению, на фоне экстремальных оценок ценных бумаг это «должно беспокоить инвесторов» [по причине анонсирования Федрезервом планов по снижению объема приобретенных активов].


Напомним, экономист Алекс Крюгер допустил падение биткоина ниже $40 000 в условиях высокой инфляции.


Ранее специалисты МВФ обратили внимание на возросшую корреляцию между биткоином и индексом S&P 500.


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# Экономика

По материалам: ForkLog

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