Криптостартап Zero Hash привлек $105 млн

Провайдер B2B-услуг на криптовалютном рынке Zero Hash закрыл раунд финансирования Серии В на сумму $105 млн.

@ZeroHashX announces $105 million in Series D #funding. We’re excited to be working with some of the largest brands across the financial services ecosystem to power their digital offerings, making crypto more accessible around the world. Read more here https://t.co/hhmVKjjTnj — Zero Hash (@ZeroHashX) January 12, 2022

Инвестраунд возглавили NYCA Partners, Bain Capital и Point72 Ventures миллиардера Стивена Коэна.

Привлеченные средства Zero Hash направит на маркетинг, разработку и расширение команды для соблюдения нормативных требований.

Фирма также планирует удвоить количество поддерживаемых активов до более чем 80 к концу 2022 года.

В блоге криптостартапа опубликован график привлечения инвестиций. В мае 2018 года Zero Hash закрыла раунд финансирования Серии А на сумму $4,5 млн, в марте 2019 года — Серии В на $15,5 млн, в сентябре и октябре 2021 года — Серии С на $5 млн и $35 млн.

Данные: Zero Hash.

Zero Hash позволяет любой платформе интегрировать торговлю, хранение, стейкинг цифровых активов и DeFi в собственные решения. Компания берет на себя бэкенд и регуляторные вопросы.

Напомним, в январе швейцарский регулируемый криптовалютный банк Sygnum закрыл раунд финансирования Серии В на сумму $90 млн. Оценка компании достигла примерно $800 млн.

Ранее маркетплейс невзаимозаменяемых токенов OpenSea привлек $300 млн.