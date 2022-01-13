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Криптостартап Zero Hash привлек $105 млн

Криптостартап Zero Hash привлек $105 млн


Провайдер B2B-услуг на криптовалютном рынке Zero Hash закрыл раунд финансирования Серии В на сумму $105 млн.




Инвестраунд возглавили NYCA Partners, Bain Capital и Point72 Ventures миллиардера Стивена Коэна.


Привлеченные средства Zero Hash направит на маркетинг, разработку и расширение команды для соблюдения нормативных требований.


Фирма также планирует удвоить количество поддерживаемых активов до более чем 80 к концу 2022 года.


В блоге криптостартапа опубликован график привлечения инвестиций. В мае 2018 года Zero Hash закрыла раунд финансирования Серии А на сумму $4,5 млн, в марте 2019 года — Серии В на $15,5 млн, в сентябре и октябре 2021 года — Серии С на $5 млн и $35 млн.


Данные: Zero Hash.

Zero Hash позволяет любой платформе интегрировать торговлю, хранение, стейкинг цифровых активов и DeFi в собственные решения. Компания берет на себя бэкенд и регуляторные вопросы.     


Напомним, в январе швейцарский регулируемый криптовалютный банк Sygnum закрыл раунд финансирования Серии В на сумму $90 млн. Оценка компании достигла примерно $800 млн.


Ранее маркетплейс невзаимозаменяемых токенов OpenSea привлек $300 млн.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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