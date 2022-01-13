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Лолита Милявская запечатлелась в купальнике в бассейне Тель-Авива

Лолита Милявская запечатлелась в купальнике в бассейне Тель-Авива
58-летняя певица Лолита Милявская откровенно высказалась о своем похудении. В январе Лолита Милявская улетела отдыхать в любимую страну — Израиль. Певица прекрасно проводит время, общаясь с друзьями, принимая косметологические процедуры и посещая экскурсии. Несколько дней назад она встретилась со своим давним другом — дизайнером Игорем Гуляевым. С тех пор в официальном  Instagram артистки появляются разнообразные видео, где она показывает, как проводит время с Игорем. Последний пост, оставленной знаменитостью, наделал немало шума. На видео Лолита запечатлена в купальнике. За кадром слышен голос Игоря:  «Можешь немножечко бочком встать, я не хочу эту зону снимать. Так, чтобы поинтеллигентнее...— Какую зону? В смысле у пенсионерок эта зона уже не такая?— Ну ты еще ничего такая пенсионерка. Слушай, Милявская, говорят, что ты себе ребра удалила...— А сколько их должно быть? Слушай, а у меня их по два с каждой стороны. Всего четыре. — Ты что, из ребра Адама сделана? А у тебя, кстати, Адам был? — Да, и не один».
Лолита Милявская «Мы с Игорем Гуляевым заставляем себя плавать в бассейне 😜⁣⁣Сначала снимаем всякую глупость для разогрева, потом поздний завтрак, он же обед)). Потом выполнять заказы друзей в аптеку.⁣⁣ А вечером меня ждёт встреча с учёным, который занимается проблемами слуха☝️ Это я снова сделаю, чтобы Вы знали тех, кто жил когда-то в СССР, а теперь стал Легендой в разных областях ❤️», — подписала кадры исполнительница.
Лолита Милявская К слову, ответила артистка и на вопрос, на сколько она похудела, хотя ей эта тема уже надоела. Лолита каждый раз отвечает, что скинула лишь 12 килограммов, а не 30, как кажется некоторым. «Ну ты же была шаром!» — ехидно отметил, услышав признание Милявской Гуляев. А в комментариях Лолита уточнила : «Честно -12 кг☝️Я была уверена, что 20, но весы Марии вещь жёсткая! Ушли отёки и объём !»
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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