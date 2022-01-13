Лунный день сегодня 13 января 2022 года

Вадим Карасев

С лунным календарем каждый день может стать успешным и удачным. Советы астрологов помогут сделать этот четверг днем побед и открытий. Старайтесь следовать рекомендациям экспертов.

Сегодня можно заниматься ответственными делами, выбрать новые важные начинания. Луна в отличном положении, поэтому наше настроение будет хорошим, а продуктивность возрастет. У многих появится творческое вдохновение и желание сделать что-то важное. В целом этот день можно считать очень благоприятным благодаря Луне.

Фаза Луны: начинается 11 лунный день, которому суждено пройти под управлением растущей Луны, которая перейдет сегодня в Знак Близнецов. Энергия стихии Воздуха отлично сочетается с активной Луной. Поэтому нас ждет интересный и важный день, полный позитивных эмоций.

Магнитные бури 13 января: магнитосфера Земли спокойна, вспышек на Солнце не предвидится. Ничто не воспрепятствует активному проведению этого дня.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

полезная еда;физические тренировки;интеллектуальный труд;планирование;умеренные траты.уединение;недоверие;излишества.

Энергия Луны растет, поэтому можно смело заниматься делами по дому: даже после трудового дня силы на это наверняка останутся. Но если такой необходимости нет, как нет и желания устраивать уборку, можно со спокойной совестью посвятить вечернее время восстановлению сил, развлечениям, общению с близкими. В этом плане можно будет выбирать в меру активный отдых: заниматься любимым хобби, встречаться с друзьями, делать физические упражнения.

Одежда и талисманы удачи в этот четверг

В этот день астрологи не упоминают никаких ограничений. Можно как придерживаться классики, так и позволить себе необычные аксессуары и яркие акценты. Главное, чтобы образ не был чрезмерно унылым. Хороши будут глубокие темные оттенки синего и зеленого или яркий красный, желтый, бирюзовый цвета.

Талисман дня — золото. Украшения из этого металла помогут настроиться на лучшее, укрепить внутренний стержень. Также выбор может пасть на украшения из платины или мельхиора, минералы типа циркона или цитрина.

Финансы и работа в 11 лунный день

Этот день невероятно полезен для получения новых знаний, опыта и навыков. В это время нам даются реальные возможности для достижения желаемого. Пора меняться, закладывать фундамент для реализации будущих планов и проектов. Астрологи советуют проявить сознательность и ответственность. Старайтесь отбрасывать сомнения и неуверенность.





Покупки и траты благоприятны, но лучше не покупать вещь только из-за бренда, модных веяний или совета окружающих. Важно прислушиваться в первую очередь к себе и к голосу логики. У людей умственного труда и у всех, кто работает с цифрами и много общается с клиентами, сегодня наиболее высокие шансы быстро справиться со всеми задачами.

Настроение и здоровье 13 января

Активная Луна под влиянием стихии Воздуха сделает так, что мы будем быстрее и легче адаптироваться к любым жизненным изменениям. Нам станет проще принимать все происходящее вокруг. Это хороший день для физических тренировок, в том числе и для начинающих.

Если мы устанем, Луна поможет восстановить силы, но это не значит, что нужно изматывать себя. Еще сегодня стоит следить за тем, что мы употребляем в пищу. Чем разнообразнее окажется рацион, тем лучше. Старайтесь выбирать энергетически полезную еду, чтобы усилить свое биополе.

Любовь и общение по лунному календарю

В этот четверг отношения могут выйти на новый уровень, ведь рост Луны в Близнецах поднимет настроение и заразит нас позитивной энергетикой. Не исключено, что в уже существующих отношениях появится новая нотка страсти, что поможет влюбленным побороть рутину и сблизиться.

Ревнивым личностям стоит быть аккуратнее: растущая Луна может спровоцировать рост недоверия. Не стоит видеть обман там, где его нет, а также обвинять партнера, не получив никаких доказательств своим подозрениям. Это день любви, легкого и беззаботного общения, приятного совместного времяпрепровождения.