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Марина Александрова опубликовала редкие кадры с детьми и мужем

Марина Александрова опубликовала редкие кадры с детьми и мужем
39-летняя актриса Марина Александрова показала в Instagram 9-летнего сына и 6-летнюю дочь, а также мужа-режиссера Андрея Болтенко. Марина Александрова после болезненного расставания с актером Иваном Стебуновым обрела женское счастье с режиссером Андреем Болтенко. Однако звезда отечественного исторического кино не сразу оформила брак с возлюбленным. В загс актриса из теленовеллы «Бедная Настя» пошла после того, как на свет появился ее первенец — сын Андрюша. Сейчас мальчику уже девять лет. Также у него есть сестренка Екатерина — ей шесть. Своих детей Александрова долго скрывала от поклонников, даже когда наследники подросли, она продолжала прятать их лица. На свежем снимке в Instagram Марины поклонники наконец-то смогли рассмотреть лица отпрысков именитой актрисы.
Марина Александрова с детьми «Чем холоднее за окном, тем теплее внутри, аккумулируюсь эмоциями», — отметила актриса, поделившись редким снимком с детьми. Многие признали, что дети очень похожи на свою маму. От Марины они взяли все самое лучше. «Дети получились очень красивыми❤️», «Какие милые снимки», «Чаще бы нас радовали такими кадрами, вы суперская мама😍», «Дочка ну просто копия Марины, точь-в-точь», «Сразу видно, что дети вас любят! Столько тепла», — пишут поклонники. Ранее актриса поделилась архивным фото с режиссером Первого канала, Андреем Болтенко.
Марина Александрова с мужем Андреем Болтенко «Начало…2007 год 🎉 Праздник продолжается… С Новым 2022! Поменялись только очки, всё остальное по-прежнему🤍 Пусть у вас будет так…🤍», пожелала Александрова своим поклонникам. «Очень красивая пара🔥», «Какие хорошие. Берегите друг друга 😍», «И правда только очки поменялись 😮😂», «Вы очень красивая пара!❤️ Приятно видеть счастливую, любящую семью и прекрасных детей!🔥», - отметили подписчики в комментариях.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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