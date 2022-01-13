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Меган Фокс выходит замуж за Колсона Бэйкера

Меган Фокс выходит замуж за Колсона Бэйкера

Меган Фокс и Колсон Бэйкер (известен также под псевдонимом Machine Gun Kelly) готовятся к свадьбе. Предложение Колсон сделал еще 11 января, но рассказали об этом влюбленные только сейчас.

Помолвочное кольцо изготовлено на заказ и очень символично. В нем сочетаются бриллиант и изумруд (камни — талисманы Колсона и Меган), очертание камней напоминает сердце, а сами они символизируют слияние двух душ. Меган и Колсон, говоря о своих отношениях, не раз упоминали именно о душевном родстве.

После красивого и вполне традиционного ритуала с кольцом (Колсон встал перед любимой на колено) они выпили кровь друг друга. По крайней мере, об этом в своем посте рассказала Фокс. Подобные практики в совместной жизни звезд уже тоже были. Например, в прошлом году Бэйкер рассказал, что носит амулет с каплей крови любимой.

В июле 2020 года мы сидели под этим же деревом и просили волшебства. Мы не замечали боли, с которой столкнемся вместе за такой короткий, лихорадочный период времени. Не подозревали о жертвах, которых потребуют от нас отношения, но были опьянены любовью. И нашей кармой. И вот через полтора года, в которые был и ад (и его мы прошли вместе), и смех, так часто, как никогда в моей жизни, он предложил мне выйти за него замуж,

— написала Меган, вспомнив, как развивались их отношения.


Меган Фокс и Колсон Бэйкер

Ранее Фокс часто говорила, что ее встреча с Колсоном кармическая, а их отношения — особенные.

Кажется, что должен быть свет, но мы также вместе идем в преисподнюю. Это точно экстаз и агония. Я не хочу, чтобы люди думали, что у нас все идеально. Я не просто так говорю, что это очень мрачная история,

— говорила она в одном из интервью.

Пару в комментариях поздравили не только поклонники, но и звездные друзья. Счастья им пожелала и Ким Кардашьян, с семьей которой Меган и Колсон дружны. Дело в том, что сестра Ким, Кортни Кардашьян, в прошлом году обручилась с близким другом Колсона, музыкантом Трэвисом Баркером, и пары часто проводят время вместе.


Первым новостью поделился блогер Alinitsa.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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