Михаил Ефремов не сможет выйти досрочно из-за безграмотности юристов

Юрист объяснил, почему 58-летний актер Михаил Ефремов не сможет освободиться раньше срока. Артист почти полтора года сидит в колонии в Белгородской области, куда его отправили отбывать наказание за смертельное ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. По решению суда актеру предстоит провести в тюрьме еще порядка шести лет, однако близкие звезды театра и кино надеются, что его отпустят раньше по УДО. Вынести такое решение на днях призвал Борис Щербаков, заявивший, что с Ефремова уже хватит страданий и он полностью осознал свою вину. Однако адвокат Александр Добровинский, представлявший интересы потерпевшей стороны, уверен, что родным и коллегам актера стоит запастись терпением, потому что в ближайшее время на свободу он точно не выйдет.Михаил Ефремов «Разговоры об УДО могут идти только из-за безграмотности адвокатов Ефремова, поскольку еще даже не наступил срок, на котором можно ходатайствовать об УДО. А в соответствии со ст. 15 ч. 4 преступление, совершенное Михаилом Ефремовым, относится к тяжким. УДО возможно только после отбытия не менее половины срока наказания», — уточнил юрист. Добровинский также поделился печальной новостью о семье Сергея Захарова. Мать курьера, проживавшая в селе Кузьминском в Рязанской области, не смогла справиться с потерей сына и на днях скончалась. Так что Ефремов уже не может помогать ей финансово, как он планировал сделать после выхода на свободу. «Сегодня мне сообщили прискорбную новость: умерла мама Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым. Хочу выразить искренние соболезнования семье Захаровых, и, если нужна будет помощь, я буду рад помочь», — цитирует Добровинского портал Life.ru.