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Моменты из фильмов, которые стали популярными мемами

Моменты из фильмов, которые стали популярными мемами
«Вилли Вонка и шоколадная фабрика»

Актёр Джин Уайлдер, сыгравший Вилли Вонку, сумел состроить такое лицо, что стал героем мемов. Его лицо так и говорит всевозможным обманщикам: «Ну давай, расскажи мне».

«Человек-паук»

По лицу плачущего Питера Паркера в исполнении Тоби Магуайра всё понятно без слов — этот шаблон используется, когда нужно показать наивысшую степень горя и страданий.

«Железный человек 2»

Успешный Тони Старк в одной картинке способен описать чувство эйфории от победы в любой сфере деятельности. Ему даже подпись не нужна!

«Офис»

В сериале у героя Стива Карелла есть нелюбимый сотрудник по имени Тоби. Когда Карелл узнаёт, что Тоби вернулся из отпуска, он отказывается с этим смириться и произносит запредельное количество слова «нет», а в конце и вовсе переходит на крик.

«Хищник»

Эпичное рукопожатие героев Карла Уэзерса и Арнольда Шварценеггера превратилось в мем о моментах, когда самых разных людей объединяет что-то одно.

«Матрица»

В фильме главному герою предлагают сделать выбор: принять синюю таблетку и забыть о страшной правде, которую он узнал. Или принять красную таблетку и остаться жить в жестокой реальности.

В мемах и шутках зрителю тоже предлагают выбор между самыми разными вещами. Иногда даже без картинки — просто с помощью красного и синего цвета.

«Грязь»

Герой Джеймса Макэвоя впадает в истерику в кабинке туалета и олицетворяет собой вопрос «Что происходит?». Этот момент тут же превратили в мем, которым описываются состояния шока и глубокого недоумения.

«Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов»

В качестве шаблона мемоделы взяли момент, когда Энакин и Падме устраивают совместный пикник. В мемах Падме неправильно понимает Энакина, что и веселит зрителей.

«Джанго освобождённый»

В фильме «Джанго освобождённый» Леонардо Ди Каприо сыграл жестокого рабовладельца Кэлвина Кэнди. В одной из сцен актёр состроил такое лицо, что зрители тут же влюбились. Теперь коварная ухмылка актёра используется в ситуациях, когда люди ехидничают над тем, что переиграли оппонента или пошутили над ним.

«Властелин колец: Братство Кольца»

Многие наверняка помнят легендарную сцену, где волшебник Гендальф спасает товарищей от балрога в подземельях Мории. Гендальф обрушивает мост, крича «Ты не пройдёшь!». Этот клич превратился мем, который и с картинкой, и без неё способен остановить всё что угодно.
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По материалам: Sivator

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