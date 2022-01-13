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Моргенштерн поддержал проект TON и заявил, что будущее в криптовалютах

Моргенштерн поддержал проект TON и заявил, что будущее в криптовалютах


Рэпер и видеоблогер Моргенштерн поддержал разработчиков The Open Network (TON) и заявил, что видит свое будущее в "метавселенных, NFT и криптомире". Об этом он написал в своем Instagram.


По словам Моргенштерна, он относился к криптовалютам скептически, но "глупо игнорировать реалии".


"Деньги грязь, будущее в крипте", - написал рэпер (авторская орфография и пунктуация соблюдены - прим.ред).


Он рассказал, что после общения с разработчиками TON решил поддержать команду:


"Сейчас это проект, в который я верю больше всего, и в котором буду принимать активное участие".


ForkLog связался с представителями Моргенштерна и TON за дополнительными комментариями.


В декабре команду TON, стоящую за разработкой Toncoin, поддержал основатель Telegram Павел Дуров.


Напомним, в сентябре Моргенштерн анонсировал запуск NFT-платформы.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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