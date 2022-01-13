Моргенштерн поддержал проект TON и заявил, что будущее в криптовалютах

Рэпер и видеоблогер Моргенштерн поддержал разработчиков The Open Network (TON) и заявил, что видит свое будущее в "метавселенных, NFT и криптомире". Об этом он написал в своем Instagram.

По словам Моргенштерна, он относился к криптовалютам скептически, но "глупо игнорировать реалии".

"Деньги грязь, будущее в крипте", - написал рэпер (авторская орфография и пунктуация соблюдены - прим.ред).

Он рассказал, что после общения с разработчиками TON решил поддержать команду:

"Сейчас это проект, в который я верю больше всего, и в котором буду принимать активное участие".

ForkLog связался с представителями Моргенштерна и TON за дополнительными комментариями.

В декабре команду TON, стоящую за разработкой Toncoin, поддержал основатель Telegram Павел Дуров.

Напомним, в сентябре Моргенштерн анонсировал запуск NFT-платформы.