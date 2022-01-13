МВД хочет высылать мигрантов за административные нарушения

Вадим Карасев

МВД в рамках комплексного реформирования миграционного законодательства рассматривает возможность высылки иностранных граждан из России за грубые административные нарушения, сообщила "Интерфаксу" начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

Рассматривается вопрос о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части введения ответственности иностранцев в виде высылки за совершение ими грубых административных правонарушений, в том числе посягающих на общественный порядок.

В рамках реформы также планируется ввести единый электронный документ для иностранцев, который позволит обеспечить их идентификацию, отметила Казакова.

В декабре МВД ввело запрет на въезд в Россию на 40 лет для мигрантов, участвовавших в массовых драках в Москве. На текущий момент, по данным ведомства, в столице находятся около 1 млн мигрантов.