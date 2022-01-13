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Наша задача – создать в новых школах современное образовательно-воспитательное пространство

Наша задача – создать в новых школах современное образовательно-воспитательное пространство

Создание новых школ предполагает не только возведение современных зданий – это формирование образовательно-воспитательного пространства, считает генеральный директор ООО «ПроШкола», исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Алиса Денисова.

«Перед нами стоит задача создавать единое образовательно-воспитательное пространство. И в первую очередь мы смотрим не на то, каким цветом будут покрашены стены, а на образовательную концепцию самого учреждения – именно в зависимости от нее прорабатываются техника, проектирование и финансирование проекта», – отметила она в эфире онлайн-программы «Образовательная среда»

Алиса Денисова обратила внимание на то, что правильно составленное техническое задание позволяет ответить на вопросы об организации учебного и воспитательного процесса и определить алгоритмы дальнейшей работы. 

«В исходное задание должно быть включено осмысление пространства как единой образовательной среды», – подчеркнула она. 

Алиса Денисова привела ряд решений, которые позволят сформировать новые пространства в школах, комфортные и интересные для всех участников образовательного процесса: навигация в помещениях при помощи стрелочек, организация в зонах рекреаций правильно меблированной среды, а также презентация личных работ учащихся.

Еще один важный момент – это реорганизация и цифровое кодирование разных зон, правильная подборка колористических решений, которая также влияет на психологический климат. 

«С финансовой точки зрения это ничего не стоит, но зато создает ощущение живого контакта. Такие решения внедрить очень легко и при постройке новых школ, и при капитальном ремонте. Зато результат они приносят отличный», – считает Алиса Денисова. 

Одной из актуальных задач современных образовательных организаций эксперт назвала партнерство с вузами и предприятиями, с различными организациями. 

«Это ключевой драйвер изменений. Необходима подпитка идеями, рекомендациями и направлениями. Мы погружаем ребенка во все возможности обучения, ведем  его дальше, используя новые инструменты, и готовим к будущей жизни», – резюмировала Алиса Денисова.
# Общество

По материалам: edu.ru

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