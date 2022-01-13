Настя Ивлеева показала свои стринги

Ведущая Настя Ивлеева поделилась пикантным фото. Последние несколько дней блогер отдыхает в Мексике вместе с семьей и Эльдаром Джараховым. Телеведущая не привыкла стесняться своего тела, ведь находится в отличной форме. Именно поэтому социальные сети звезды заполнили откровенные фотографии в купальниках. Особенно поклонникам приглянулось черное бикини, в котором звезда позировала пару дней назад. Купальник подчеркнул сексуальные изгибы Ивлеевой и при этом был в меру откровенным. Такая модель стоит порядка 5800 рублей.Настя Ивлеева в стрингах Самым же дорогим оказался купальник от Roberto Cavalli, в котором Ивлеева позировала во время прогулки на яхте с мамой. Звезда отметила, что всегда мечтала устроить для родственников такую поездку. «Четыре года назад я была тут с «Орлом и решкой» и никогда бы не подумала, что смогу пройтись в будущем по этим местам со своей семьей! Ура, это случилось. Теперь мы вместе путешествуем! Знакомьтесь: мама Наташа и брат Толя. Эх, даже не верится», — делилась эмоциями звезда.Настя Ивлеева в стрингах Кстати, даже во время отпуска Ивлеева продолжает заниматься спортом. Она ежедневно посещает фитнес-зал, чтобы оставаться в безупречной форме. Звезда проводит минимум час на беговой дорожке, а также старается ограничивать себя в еде. При этом поклонники Анастасии не приходят к однозначному мнению по поводу ее внешнего вида. Некоторые фанаты уверены, что телеведущей следует слегка похудеть. Сама же блондинка довольна тем, как она выглядит и не собирается подстраиваться под общественное мнение.