Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Настя Ивлеева показала свои стринги

Настя Ивлеева показала свои стринги
Ведущая Настя Ивлеева поделилась пикантным фото.   Последние несколько дней блогер отдыхает в Мексике вместе с семьей и Эльдаром Джараховым. Телеведущая не привыкла стесняться своего тела, ведь находится в отличной форме. Именно поэтому социальные сети звезды заполнили откровенные фотографии в купальниках. Особенно поклонникам приглянулось черное бикини, в котором звезда позировала пару дней назад. Купальник подчеркнул сексуальные изгибы Ивлеевой и при этом был в меру откровенным. Такая модель стоит порядка 5800 рублей.
Настя Ивлеева в стрингах Самым же дорогим оказался купальник от Roberto Cavalli, в котором Ивлеева позировала во время прогулки на яхте с мамой. Звезда отметила, что всегда мечтала устроить для родственников такую поездку. «Четыре года назад я была тут с «Орлом и решкой» и никогда бы не подумала, что смогу пройтись в будущем по этим местам со своей семьей! Ура, это случилось. Теперь мы вместе путешествуем! Знакомьтесь: мама Наташа и брат Толя. Эх, даже не верится», — делилась эмоциями звезда.
Настя Ивлеева в стрингах Кстати, даже во время отпуска Ивлеева продолжает заниматься спортом. Она ежедневно посещает фитнес-зал, чтобы оставаться в безупречной форме. Звезда проводит минимум час на беговой дорожке, а также старается ограничивать себя в еде. При этом поклонники Анастасии не приходят к однозначному мнению по поводу ее внешнего вида. Некоторые фанаты уверены, что телеведущей следует слегка похудеть. Сама же блондинка довольна тем, как она выглядит и не собирается подстраиваться под общественное мнение.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Пётр Нестеров - актер: биография и личная жизнь, семья, жена, дети карьера (фото)
Пётр Нестеров - актер: биография и личная жизнь, семья, жена, дети
Настя Ивлеева показала свои стринги
Настя Ивлеева показала свои стринги
Игорь Николаев показал Пугачеву в помятом виде
Игорь Николаев показал Пугачеву в помятом виде
Светлана Лобода отдыхает с дочерью Евой и делится отпускными кадрами
Светлана Лобода отдыхает с дочерью Евой и делится отпускными кадрами
Юлия Савичева после года разлуки встретилась с дочкой, живущей в Португалии
Юлия Савичева после года разлуки встретилась с дочкой, живущей в
Сын Яны Рудковской очередной день рождения отметил на льду
Сын Яны Рудковской очередной день рождения отметил на льду
В Поморье в 2022 году в рамках председательства России в Арктическом совете пройдут семь мероприятий
В Поморье в 2022 году в рамках председательства России в Арктическом
Звезда One Direction Заин Малик зарегистрировался на сайте знакомств для толстых
Звезда One Direction Заин Малик зарегистрировался на сайте знакомств
Похоже, релиз Fable 4 предстоит ждать еще долго
Похоже, релиз Fable 4 предстоит ждать еще долго
Отсутствие аналога Xbox Series S у Sony заставляет ее выпускать Playstation 4
Отсутствие аналога Xbox Series S у Sony заставляет ее выпускать
Охотник поделился секретом, как сделать идеальный шалаш в лесу за 30 минут из пищевой пленки
Охотник поделился секретом, как сделать идеальный шалаш в лесу за 30
В Подмосковье за 2021 год на внебюджетные средства введено в эксплуатацию 18 детских садов
В Подмосковье за 2021 год на внебюджетные средства введено в

Топ на сегодня

Аналитики Glassnode допустили ликвидацию шортов на фоне экстремального левериджа
Аналитики Glassnode допустили ликвидацию шортов на фоне
​​SEC оштрафовала платформу tZERO на $800 000
​​SEC оштрафовала платформу tZERO на $800 000
Кети Топурия с крошкой-сыном прокатилась на колесе обозрения в Дубае
Кети Топурия с крошкой-сыном прокатилась на колесе обозрения в Дубае
«Яндекс» запустит беспилотное такси в Москве
«Яндекс» запустит беспилотное такси в Москве
Олеся Судзиловская показала лица своих сыновей, которые растут ее копией
Олеся Судзиловская показала лица своих сыновей, которые растут ее

Еще по теме

Настя Ивлеева похвасталась своей подтянутой попкой
Настя Ивлеева предстала перед поклонниками с опухшим лицом
Настя Ивлеева эпатирует публику с бывшим мужем
Настя Ивлеева отдыхает в Мексике с мамой и Эльдаром Джараховым, а Элджей комментирует ее посты