Наталья Андрейченко в обиде на Панкратова-Черного

Актриса Наталья Андрейченко возмущена, что многое наврали о ней. Роль в четырехсерийной драме Андрея Кончаловского стала для артистки второй и принесла ей большой успех. Наталья попала в картину благодаря 72-летнему Александру Панкратову-Черному. Он привел Андрейченко на место Натальи Гундаревой, которая не могла сниматься из-за травмы. Недавно актер сериала «По законам военного времени» раскрыл пикантные подробности сотрудничества с Андрейченко. Панкратов-Черный пожаловался, что та часто срывала съемки. По словам народного артиста России, ему приходилось разыскивать ее по всей Москве и возвращать на съемочную площадку после загулов. Наталью неприятно поразили откровения Александра Васильевича. Звезда фильма «Военно-полевой роман» заверила, что партнер раздул проблему из ничего. Андрейченко заверила, что уезжала без предупреждения на три дня лишь однажды и по уважительной причине. «Вот же болтун! Это неправда. Любит просто поболтать. Было, конечно, дело, но один раз. После выпускного спектакля во ВГИКе мы всем курсом ушли в загул на Арбате. Такое вот было. Меня тогда не могли найти, а когда нашли, я уже была в порядке. Тут же встала в кадр и стала играть. Стеснялась так перед Андроном, было крайне неудобно», — рассказала Наталья.Наталья Андрейченко Экс-возлюбленная Максима Дунаевского призналась, что после этого прекратила работать с кланом Михалковых-Кончаловских. Тем не менее актриса не жалеет о произошедшем. «Ну я всегда была хулиганкой. Никита в ту же секунду сказал: «Никогда тебя больше снимать не буду!» И не снимает. Кончаловский тоже. Но я не пожалела. Юность красивая была, а если кто-то не может простить, так это их проблемы», — отметила артистка. Дебют Андрейченко состоялся в 1976 году в картине «Степанова памятка». Наталья рассказала о забавном случае, который произошел на съемках. По словам звезды, у нее была непростая сцена, во время которой пришлось несколько раз погружаться в холодный бассейн в павильоне «Мосфильма». Кинодива замерзла, но сразу после этого ей нужно было отправляться в Выборг для продолжения работы над фильмом. И тогда партнер Игорь Костолевский предложил актрисе согреться. «Мы сели в «Стрелу», пошли в ресторан, а меня трясет. Он говорит: «Тебя ничего не спасет. Надо водки выпить». И мы серьезно, одну за другой. Игорь никогда не был пьяницей, он был серьезным человеком. Я тогда выпила граммов 200 и согрелась однозначно, и такая веселая пошла», — рассказала Андрейченко в программе «Судьба человека».