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Наталья Ветлицкая в шоке от смерти молодой модели после прививки

Наталья Ветлицкая в шоке от смерти молодой модели после прививки
57-летнюю певицу Наталью Ветлицкую повергло в ужас, что ушла из жизни 18-летняя модель Валентина Боскардин Мендес.    Телеведущая Марсия Боскардин сообщила, что ее дочери больше нет. Известная бразильянка опубликовала фото с Валентиной. «С большой болью я прощаюсь с любовью всей моей жизни. Прощай, пусть Бог примет тебя с распростертыми объятиями», — написала убитая горем мать. Девушка делала уверенные шаги в карьере модели. Валентина состояла в агентстве Ford Model Brasil São Paulo. Она не страдала какой-либо патологией и была совершенно здорова. Юная бразильянка получила двойную дозу вакцины Pfizer. Однако это не спасло ее от тяжелого течения болезни после заражения коронавирусом. У Валентины начались осложнения, ее госпитализировали. Медики диагностировали у нее пневмонию. Врачи пытались спасти пациентку. Однако она скончалась от тромбоза. Министр здравоохранения Бразилии на этой неделе объявил, что «Омикрон» стал доминирующим вариантом коронавируса в стране, пишет Mirror.
Наталья Ветлицкая Наталью Ветлицкую, известную противницу вакцинации, шокировала смерть Валентины. «Здоровая 18-летняя модель из Сан-Паулу, Бразилия, умерла вскоре после образования тромбов. Девушка, получившая двойную вакцинацию, была здорова и не имела проблем со здоровьем, по словам ее матери», — отметила исполнительница хита «Посмотри в глаза» Многие поклонники поп-звезды согласились с ней. «Эксперимент, штука очень опасная», «Прививку делать не собираюсь, даже уволиться пришлось», «Мне уже кажется, что не надо никого переубеждать – не надо мешать естественному отбору», «Очень жаль. Кто-то умирает от вакцины, кто-то без нее. Страшное время», «До сих пор провожу лечение от побочки, с августа», — высказались фолловеры. Звезда 90-х также выступила против ношения защитных масок в период пандемии. Ветлицкая объяснила, что организму нужен кислород, а в маске человек дышит углекислым газом. В Испании, где живет поп-дива, эту меру профилактики соблюдают и школьники, что особенно не нравится ей. Тем не менее, артистка носит маску, чтобы куда-нибудь пойти, не надевая ее при этом на нос. В остальном, Наталья может позволить себе разве что поездку в соседний город, так как отказывается прививаться.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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