Новый бесплатный набор Halo Infinite доступен по Game Pass Ultimate





Подписчики сервиса Game Pass Ultimate сегодня получили доступ к новому бесплатному набору для игры Halo Infinite. Напомним, что разработчики ранее обещали давать новый перк каждый месяц, и это уже второй уникальный набор для игроков, которые подписаны на Game Pass Ultimate.

В новом наборе для Halo Infinite игрокам предлагается:

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Новый перк по подписке можно забрать из приложения Game Pass — на мобильном устройстве, консоли или PC. Данный набор будет доступен чуть менее месяца — до 8 февраля 2022 года.

Мультиплеер игры Halo Infinite доступен бесплатно на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и на PC, в том числе в Steam.