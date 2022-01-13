Новый сорт лука не будет вызывать слезы при нарезке

Вадим Карасев

В британской сети супермаркетов Waitrose поступил в продажу новый сорт лука. Он отличается тем, что, нарезая его, люди не будут проливать слезы, как это обычно случается с остальными сортами лука.

Во время разрезания лука происходит последовательность химических реакций между содержащимися в его клетках веществами. Конечный продукт этих реакций — тио-пропанол-S-оксид — оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и носа, поэтому человек и начинает плакать. В природе этот механизм обеспечивает защиту растения от травоядных животных.

Народные средства от слезоточивости лука основаны на замедлении соответствующих химических реакций. Поэтому, например, рекомендуется охладить нарезаемую луковицу. Поскольку раздражающие вещества хорошо растворяются в воде, помогает смачивание луковицы и ножа водой. Некоторые даже применяют для защиты глаз очки для плавания.

Ученые уже неоднократно пытались решить эту проблему. В США предлагали выращивать лук на бедной серой почве, чтобы он не содержал раздражающих веществ, но такой лук значительно хуже хранится. Японские ученые создали генетически модифицированный лук. Он действительно не вызывал слез, но одновременно радикальным образом изменился его вкус.

Новый сорт лука Sunions — «коричневый, сладкий и без слез», как описывают его производители, — был создан сельскохозяйственным гигантом Bayer, но теперь принадлежит химической фирме BASF, которая приобрела часть семенного фонда и растениеводческого бизнеса Bayer. В США он стал доступен уже в 2018 году, а в 2021 сорт был закуплен несколькими фирмами Испании. Создатели подчеркивают, что Sunions — не генетически модифицированное растение. Он был создан традиционными методами селекции, путем скрещивания наименее острых сортов лука. Работы по выведению нового сорта продлились 30 лет.

Главным недостатком лука Sunios является его цена. В Великобритании он будет продаваться по 1,50 фунта стерлингов за упаковку из трех луковиц. Это в три раза дороже, чем самый дешевый лук имеющийся на прилавках Waitrose, который стоит 14 пенсов за луковицу.