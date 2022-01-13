Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новый сорт лука не будет вызывать слезы при нарезке

Новый сорт лука не будет вызывать слезы при нарезке

В британской сети супермаркетов Waitrose поступил в продажу новый сорт лука. Он отличается тем, что, нарезая его, люди не будут проливать слезы, как это обычно случается с остальными сортами лука.

Во время разрезания лука происходит последовательность химических реакций между содержащимися в его клетках веществами. Конечный продукт этих реакций — тио-пропанол-S-оксид — оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и носа, поэтому человек и начинает плакать. В природе этот механизм обеспечивает защиту растения от травоядных животных.

Народные средства от слезоточивости лука основаны на замедлении соответствующих химических реакций. Поэтому, например, рекомендуется охладить нарезаемую луковицу. Поскольку раздражающие вещества хорошо растворяются в воде, помогает смачивание луковицы и ножа водой. Некоторые даже применяют для защиты глаз очки для плавания.

Ученые уже неоднократно пытались решить эту проблему. В США предлагали выращивать лук на бедной серой почве, чтобы он не содержал раздражающих веществ, но такой лук значительно хуже хранится. Японские ученые создали генетически модифицированный лук. Он действительно не вызывал слез, но одновременно радикальным образом изменился его вкус.

Новый сорт лука Sunions — «коричневый, сладкий и без слез», как описывают его производители, — был создан сельскохозяйственным гигантом Bayer, но теперь принадлежит химической фирме BASF, которая приобрела часть семенного фонда и растениеводческого бизнеса Bayer. В США он стал доступен уже в 2018 году, а в 2021 сорт был закуплен несколькими фирмами Испании. Создатели подчеркивают, что Sunions — не генетически модифицированное растение. Он был создан традиционными методами селекции, путем скрещивания наименее острых сортов лука. Работы по выведению нового сорта продлились 30 лет.

Главным недостатком лука Sunios является его цена. В Великобритании он будет продаваться по 1,50 фунта стерлингов за упаковку из трех луковиц. Это в три раза дороже, чем самый дешевый лук имеющийся на прилавках Waitrose, который стоит 14 пенсов за луковицу.

# Новости на сегодня

По материалам: polit.ru

Последние новости

Женщина за 1 евро купила дом в Италии и рассказала в чем секрет и где подводные камни
Женщина за 1 евро купила дом в Италии и рассказала в чем секрет и где
Меган Фокс выходит замуж за Колсона Бэйкера
Меган Фокс выходит замуж за Колсона Бэйкера
Палеонтологи получили доказательство, что панголины жили в плейстоценовой Европе
Палеонтологи получили доказательство, что панголины жили в
«Я — то, что я ем»: что ваша любимая еда может рассказать о вашем характере
«Я — то, что я ем»: что ваша любимая еда может рассказать о вашем
МВД хочет высылать мигрантов за административные нарушения
МВД хочет высылать мигрантов за административные нарушения
Новый сорт лука не будет вызывать слезы при нарезке
Новый сорт лука не будет вызывать слезы при нарезке
В Robinhood заявили об отсутствии планов инвестировать в биткоин
В Robinhood заявили об отсутствии планов инвестировать в биткоин
Одессит получил 16 000 BTC после раздела имущества с женой
Одессит получил 16 000 BTC после раздела имущества с женой
В Индии мужчина приютил брошенных котят, но его ожидал сюрприз, ведь они оказалась не теми, за кого себя выдавали
В Индии мужчина приютил брошенных котят, но его ожидал сюрприз, ведь
Битва мейкапов: Селена Гомес против Ким Кардашьян
Битва мейкапов: Селена Гомес против Ким Кардашьян
Способы обезопасить машину от угона и сделать ее недоступной для воров
Способы обезопасить машину от угона и сделать ее недоступной для воров
Моменты из фильмов, которые стали популярными мемами
Моменты из фильмов, которые стали популярными мемами

Топ на сегодня

Сын Яны Рудковской очередной день рождения отметил на льду
Сын Яны Рудковской очередной день рождения отметил на льду
Сфера применения битумной гидроизоляции
Сфера применения битумной гидроизоляции
Звезда One Direction Заин Малик зарегистрировался на сайте знакомств для толстых
Звезда One Direction Заин Малик зарегистрировался на сайте знакомств
Криптобанк SEBA привлек $120 млн
Криптобанк SEBA привлек $120 млн
В Поморье в 2022 году в рамках председательства России в Арктическом совете пройдут семь мероприятий
В Поморье в 2022 году в рамках председательства России в Арктическом

Еще по теме

Все буде смачно: 10 лучших блюд из лука (эфир от 27.11.2016)
Владимир Ешеев переизбран в исполком Международной федерации стрельбы из лука
Ученые назвали продукты, которые спасут от рака
В УПЦ назвали Порошенко гонителем церкви