Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Блоги » Объем масла в КПП “Гранта” и когда нужна замена

Объем масла в КПП “Гранта” и когда нужна замена

Объем масла в КПП “Гранта” и когда нужна замена

Опытные автослесари рекомендуют периодически проверять объем масла в КПП «Лада Гранта», замеряя его уровень, чтобы избежать дорогостоящего ремонта узла. Для оценки количества жидкости, находящейся в резервуаре, нужно знать установленное заводом значение. Отклонение от этих норм – одна из причин, почему не заводится “Гранта” робот

Как понять, что трансмиссионная жидкость нуждается в замене

Специалисты рекомендуют контролировать объем масла в коробке «Гранты» при покупке подержанного авто (особенно при отсутствии истории его обслуживания), а также после обкатки новой машины. Причина — при работе узла может образоваться стружка, которую лучше удалить во избежание его повреждения.


Регламент и сроки замены масла в коробке передач разнятся в зависимости от типа трансмиссии и версии мотора (8- или 16-клапанный). Автолюбитель может найти их в руководстве по эксплуатации, которое продается вместе с авто. В этом же документе указывается количество трансмиссионной жидкости в КПП «Лада Гранта».

Все типы механических коробок передач рекомендуется обслуживать (заменять смазывающую жидкость) каждые 60-80 тыс. км. пробега. «Автомат» требует замены после 100 тыс. пройденных километров. Производитель не прописывает необходимость слива отработанного масла в автоматической КПП за весь период эксплуатации, однако по общепринятому правилу для продления срока службы узла процедуру проводить нужно.

Трансмиссионная жидкость должна соответствовать установленным заводом-изготовителем требованиям по вязкости, температурному диапазону и другим параметрам.

На необходимость замены указывают признаки:

  • значение пробега, приближающееся к предельному сроку;
  • темный цвет жидкости;
  • наличие в ней посторонних включений;
  • прогорклый запах;
  • трудности с переключением передач;
  • странные звуки, доносящиеся из КПП.

Стоит учитывать, что проблемы с переключением передач не всегда указывают на необходимость проверки объема масла в КПП «Гранты». Это может быть связано с неисправностью узла, и замена жидкости не потребуется.

Количество масла в коробках передач «Лада Гранта»

Количество применяемого смазочного состава разнится в зависимости от типа коробки передач.

Механические представлены в продаже классическими моделями с кулисой, а также нестандартной модификацией, оснащаемой тросовым приводом. Первый вариант вмещает 3,1 литра жидкости, второй — 2,2.

Роботизированная коробка требует 2,25 литра смазывающего состава. Наибольший объем масла (5,1 л.) потребуется для обслуживания КПП «Лада Гранта» с гидроавтоматом.

# Блоги

По материалам: okuzove

Последние новости

В Индии запустят первый биткоин-ETF
В Индии запустят первый биткоин-ETF
Токен NEAR Protocol обновил максимум на фоне инвестраунда в размере $150 млн
Токен NEAR Protocol обновил максимум на фоне инвестраунда в размере
Объем масла в КПП “Гранта” и когда нужна замена
Объем масла в КПП “Гранта” и когда нужна замена
В Москве открылся XIII Гайдаровский форум
В Москве открылся XIII Гайдаровский форум
Проект Allbridge привлек $2 млн инвестиций от Race Capital
Проект Allbridge привлек $2 млн инвестиций от Race Capital
Трейдер спрогнозировал дальнейшее движение цены биткоина
Трейдер спрогнозировал дальнейшее движение цены биткоина
Технопарк «Кванториум 42» объявляет набор школьников
Технопарк «Кванториум 42» объявляет набор школьников
В ЯНАО открыт прием заявок по программе «Земский учитель»
В ЯНАО открыт прием заявок по программе «Земский учитель»
Геймпад Nacon MG-X Pro для xCloud поступил в продажу
Геймпад Nacon MG-X Pro для xCloud поступил в продажу
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в выходные: 13-16 января
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в выходные: 13-16 января
Лунный день сегодня 13 января 2022 года
Лунный день сегодня 13 января 2022 года
Круглый стол ЭИСИ: эксперты обсудили причины протестов в мире
Круглый стол ЭИСИ: эксперты обсудили причины протестов в мире

Топ на сегодня

Сын Яны Рудковской очередной день рождения отметил на льду
Сын Яны Рудковской очередной день рождения отметил на льду
Звезда One Direction Заин Малик зарегистрировался на сайте знакомств для толстых
Звезда One Direction Заин Малик зарегистрировался на сайте знакомств
В Поморье в 2022 году в рамках председательства России в Арктическом совете пройдут семь мероприятий
В Поморье в 2022 году в рамках председательства России в Арктическом
Михаил Ефремов не сможет выйти досрочно из-за безграмотности юристов
Михаил Ефремов не сможет выйти досрочно из-за безграмотности юристов
Пётр Нестеров - актер: биография и личная жизнь, семья, жена, дети карьера (фото)
Пётр Нестеров - актер: биография и личная жизнь, семья, жена, дети

Еще по теме

Замена масла в двигателе автомобиля
Секрет крепкого здоровья для автомобиля
Замена масла в коробке механика Renault Logan
«АвтоВАЗ» запустил производство Лады Гранты на новом месте