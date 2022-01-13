Объем масла в КПП “Гранта” и когда нужна замена

Опытные автослесари рекомендуют периодически проверять объем масла в КПП «Лада Гранта», замеряя его уровень, чтобы избежать дорогостоящего ремонта узла. Для оценки количества жидкости, находящейся в резервуаре, нужно знать установленное заводом значение. Отклонение от этих норм – одна из причин, почему не заводится “Гранта” робот

Как понять, что трансмиссионная жидкость нуждается в замене

Специалисты рекомендуют контролировать объем масла в коробке «Гранты» при покупке подержанного авто (особенно при отсутствии истории его обслуживания), а также после обкатки новой машины. Причина — при работе узла может образоваться стружка, которую лучше удалить во избежание его повреждения.





Регламент и сроки замены масла в коробке передач разнятся в зависимости от типа трансмиссии и версии мотора (8- или 16-клапанный). Автолюбитель может найти их в руководстве по эксплуатации, которое продается вместе с авто. В этом же документе указывается количество трансмиссионной жидкости в КПП «Лада Гранта».

Все типы механических коробок передач рекомендуется обслуживать (заменять смазывающую жидкость) каждые 60-80 тыс. км. пробега. «Автомат» требует замены после 100 тыс. пройденных километров. Производитель не прописывает необходимость слива отработанного масла в автоматической КПП за весь период эксплуатации, однако по общепринятому правилу для продления срока службы узла процедуру проводить нужно.

Трансмиссионная жидкость должна соответствовать установленным заводом-изготовителем требованиям по вязкости, температурному диапазону и другим параметрам.

На необходимость замены указывают признаки:

значение пробега, приближающееся к предельному сроку;

темный цвет жидкости;

наличие в ней посторонних включений;

прогорклый запах;

трудности с переключением передач;

странные звуки, доносящиеся из КПП.

Стоит учитывать, что проблемы с переключением передач не всегда указывают на необходимость проверки объема масла в КПП «Гранты». Это может быть связано с неисправностью узла, и замена жидкости не потребуется.

Количество масла в коробках передач «Лада Гранта»

Количество применяемого смазочного состава разнится в зависимости от типа коробки передач.

Механические представлены в продаже классическими моделями с кулисой, а также нестандартной модификацией, оснащаемой тросовым приводом. Первый вариант вмещает 3,1 литра жидкости, второй — 2,2.

Роботизированная коробка требует 2,25 литра смазывающего состава. Наибольший объем масла (5,1 л.) потребуется для обслуживания КПП «Лада Гранта» с гидроавтоматом.