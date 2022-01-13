Одессит получил 16 000 BTC после раздела имущества с женой

Предприниматель из Одессы в ходе судебного разбирательства по снижению налоговой нагрузки упомянул принадлежащие ему 16 000 BTC ($698 млн на момент написания). Материалы судебного разбирательства были опубликованы в декабре 2021 года, но местные СМИ обратили на них внимание только сейчас.

Согласно документу, в 2017 году бизнесмен заключил с женой договор о разделе совместного имущества, в результате которого ему перешла указанная криптовалюта.

Аналогичное число монет фигурирует в августовском решении по налоговому спору, связанному с этим человеком.

Поскольку судебные документы не содержат адрес биткоин-кошелька, убедиться в достоверности данной информации невозможно.

8 сентября в Украине приняли закон «О виртуальных активах» (ВА). Документ рассматривает ВА как нематериальное благо, разделяя их на обеспеченные и необеспеченные. Президент вернул закон на повторное рассмотрение.

Напомним, в декларациях за 2020 год украинские чиновники указали в общей сумме 46 351 BTC. В НАПК заявили, что проверят эти сведения.