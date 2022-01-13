Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Одессит получил 16 000 BTC после раздела имущества с женой

Одессит получил 16 000 BTC после раздела имущества с женой


Предприниматель из Одессы в ходе судебного разбирательства по снижению налоговой нагрузки упомянул принадлежащие ему 16 000 BTC ($698 млн на момент написания). Материалы судебного разбирательства были опубликованы в декабре 2021 года, но местные СМИ обратили на них внимание только сейчас.


Согласно документу, в 2017 году бизнесмен заключил с женой договор о разделе совместного имущества, в результате которого ему перешла указанная криптовалюта.


Аналогичное число монет фигурирует в августовском решении по налоговому спору, связанному с этим человеком.


Поскольку судебные документы не содержат адрес биткоин-кошелька, убедиться в достоверности данной информации невозможно.


8 сентября в Украине приняли закон «О виртуальных активах» (ВА). Документ рассматривает ВА как нематериальное благо, разделяя их на обеспеченные и необеспеченные. Президент вернул закон на повторное рассмотрение.


Напомним, в декларациях за 2020 год украинские чиновники указали в общей сумме 46 351 BTC. В НАПК заявили, что проверят эти сведения.

# Экономика

По материалам: ForkLog

Последние новости

Женщина за 1 евро купила дом в Италии и рассказала в чем секрет и где подводные камни
Женщина за 1 евро купила дом в Италии и рассказала в чем секрет и где
Меган Фокс выходит замуж за Колсона Бэйкера
Меган Фокс выходит замуж за Колсона Бэйкера
Палеонтологи получили доказательство, что панголины жили в плейстоценовой Европе
Палеонтологи получили доказательство, что панголины жили в
«Я — то, что я ем»: что ваша любимая еда может рассказать о вашем характере
«Я — то, что я ем»: что ваша любимая еда может рассказать о вашем
МВД хочет высылать мигрантов за административные нарушения
МВД хочет высылать мигрантов за административные нарушения
Новый сорт лука не будет вызывать слезы при нарезке
Новый сорт лука не будет вызывать слезы при нарезке
В Robinhood заявили об отсутствии планов инвестировать в биткоин
В Robinhood заявили об отсутствии планов инвестировать в биткоин
Одессит получил 16 000 BTC после раздела имущества с женой
Одессит получил 16 000 BTC после раздела имущества с женой
В Индии мужчина приютил брошенных котят, но его ожидал сюрприз, ведь они оказалась не теми, за кого себя выдавали
В Индии мужчина приютил брошенных котят, но его ожидал сюрприз, ведь
Битва мейкапов: Селена Гомес против Ким Кардашьян
Битва мейкапов: Селена Гомес против Ким Кардашьян
Способы обезопасить машину от угона и сделать ее недоступной для воров
Способы обезопасить машину от угона и сделать ее недоступной для воров
Моменты из фильмов, которые стали популярными мемами
Моменты из фильмов, которые стали популярными мемами

Топ на сегодня

Сын Яны Рудковской очередной день рождения отметил на льду
Сын Яны Рудковской очередной день рождения отметил на льду
Сфера применения битумной гидроизоляции
Сфера применения битумной гидроизоляции
Звезда One Direction Заин Малик зарегистрировался на сайте знакомств для толстых
Звезда One Direction Заин Малик зарегистрировался на сайте знакомств
Криптобанк SEBA привлек $120 млн
Криптобанк SEBA привлек $120 млн
В Поморье в 2022 году в рамках председательства России в Арктическом совете пройдут семь мероприятий
В Поморье в 2022 году в рамках председательства России в Арктическом

Еще по теме

Госдума разрешила взыскивать долги по судебному приказу
Суд в Одессе перенес на пятницу рассмотрение дела о беспорядках 2 мая
В России задумали делить имущество супругов по-новому
Сбербанк и «Транснефть» договорились по спору на 67 млрд рублей