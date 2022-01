Официально: Microsoft больше не производит Xbox One





В июле 2020 года компания Microsoft сообщила, что снимает с производства игровые приставки Xbox One X и Xbox One S All-Digital. Тогда компания отмечала, что такое решение принято из-за «приближения эры Xbox Series X | S». Сейчас эти и другие приставки семейства Xbox One еще можно найти в продаже. Но, похоже, что скоро все консоли Xbox One исчезнут с полок магазинов.

Компания Microsoft официально подтвердила порталу The Verge, что все игровые приставки Xbox One сняты с производства. При этом, закончили их производить еще в конце 2020 года, о чем сообщил Синди Уокер — старший директор по маркетингу продуктов Xbox:

Чтобы сосредоточиться на производстве Xbox Series X | S, мы прекратили производство всех консолей Xbox One к концу 2020 года.

Напомним, ранее появилась информация, что Sony продолжит выпускать Playstation 4 и в 2022 году, чтобы иметь достаточное количество консолей бренда на полках магазинов из-за дефицита Playstation 5. Тогда как у Microsoft данный вопрос решает приставка Xbox Series S.