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Официально: Microsoft больше не производит Xbox One

Официально: Microsoft больше не производит Xbox One


В июле 2020 года компания Microsoft сообщила, что снимает с производства игровые приставки Xbox One X и Xbox One S All-Digital. Тогда компания отмечала, что такое решение принято из-за «приближения эры Xbox Series X | S». Сейчас эти и другие приставки семейства Xbox One еще можно найти в продаже. Но, похоже, что скоро все консоли Xbox One исчезнут с полок магазинов.

Компания Microsoft официально подтвердила порталу The Verge, что все игровые приставки Xbox One сняты с производства. При этом, закончили их производить еще в конце 2020 года, о чем сообщил Синди Уокер — старший директор по маркетингу продуктов Xbox:

Чтобы сосредоточиться на производстве Xbox Series X | S, мы прекратили производство всех консолей Xbox One к концу 2020 года.

Напомним, ранее появилась информация, что Sony продолжит выпускать Playstation 4 и в 2022 году, чтобы иметь достаточное количество консолей бренда на полках магазинов из-за дефицита Playstation 5. Тогда как у Microsoft данный вопрос решает приставка Xbox Series S.

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По материалам: newxboxone

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