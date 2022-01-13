Палеонтологи получили доказательство, что панголины жили в плейстоценовой Европе

Вадим Карасев

Почти полная плечевая кость панголина из палеонтологического памятника Грэунчану в Румынии стала окончательным доказательством, что эти животные жили в Европе в эпоху плейстоцена. До этой находки считалось, что они исчезли в Европе несколькими миллионами лет раньше.

Панголины (Pholidota), иначе называемые ящерами, — небольшие животные, покрытые ромбическими чешуйками, как черепицей. Несмотря на свой необычный вид, они входят в класс млекопитающих. Живут панголины в Африке, а также в Восточной и Южной Азии. Питаются панголины исключительно муравьями и термитами, их слюна имеет запах меда, привлекающий этих насекомых. Ныне их насчитывается всего восемь видов, все они неблагополучны: их статус варьирует от уязвимых до находящихся под угрозой исчезновения.

Обнаруженная окаменелость панголина принадлежит ранее неизвестному виду рода Smutsia, который в настоящее время встречается только в Африке, где представлен двумя видами: гигантским (Smutsia gigantea) и саванным (Smutsia temminckii) панголинами. «Раньше считалось, что Smutsia является африканским родом, причем самый старый образец из Южной Африки датируется 5 миллионами лет назад, а живые виды обитают по всей Африке, — рассказывает Клэр Терхьюн из Университета Арканзаса. — Этот образец теперь демонстрирует, что род Smutsia ранее имел гораздо больший биогеографический ареал».

Новый вид, названный панголином олтенским (Smutsia olteniensis), по названию исторической области Румынии, где была найдена его кость, жил примерно 1,9–2,2 миллиона лет назад (эпоха плейстоцена). Это самый молодой образец панголина в Европе и единственный, относящийся к европейскому плейстоцену.

По словам исследователей, обнаружение этого панголина имеет большое значение, поскольку предыдущие исследования показывали, что панголины исчезли из европейской палеонтологической летописи в среднем миоцене, около 10 миллионов лет назад. Поэтому считалось, что панголины были вытеснены в более тропические и экваториальные широты из-за похолодания.

Статью с итогами исследования опубликовал Journal of Vertebrate Paleontology.