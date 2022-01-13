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Пётр Нестеров - актер: биография и личная жизнь, семья, жена, дети карьера (фото)

Пётр Нестеров - актер: биография и личная жизнь, семья, жена, дети карьера (фото)
Когда россияне слышат это имя, то думают о военном летчике, который первым применил боевой таран и исполнил знаменитую петлю Нестерова. В отличие от своего тезки и однофамильца, Петр Нестеров, который родился в 1979 году, связал свою жизнь не с авиацией, а с искусством. Многие поклонники творчества интересуются биографией и личной жизнью артиста Петра Нестерова.

Образование



Родился Петр 30 ноября 1979 года. Юные годы провел в Москве. Родители настояли, чтобы он поступил в Московский институт электроники и математики. Там он получил образование инженера и экономиста. Но мечты о сцене его не покидали, и с 2006 года после окончания технического института Нестеров стал посещать тренинги по актерскому мастерству. Как говорит сам актер, самым продуктивным для него стало обучение в студии «Открытие».

Профессиональным актером Петр стал в 2013 году, обучившись в школе драмы под руководством Германа Сидакова. Совместно с этим актер изучал английский язык и достиг высокого уровня. 
По сегодняшний день Нестеров развивается и занимается своим обучением, изучает итальянский язык и активно занимается спортом.



Личная жизнь Петра Нестерова



Личная жизнь Петра Нестерова, в отличие от биографии, остается в строжайшем секрете. Актер предпочитает не разглашать данную информацию. Как говорится, счастье любит тишину. В социальных сетях симпатичного кареглазого шатена нет ничего, кроме снимков в разных образах и пары фотографий с друзьями и коллегами. Кого только не изобразил Петр – и монаха Шаолиня, и подростка из 90-х, и героя вестернов. А вот про семью информации ноль.

Петр Борисович занимается спортом. Среди его пристрастий можно отметить игры с мячом. Кроме этого, артист любит ролики, велосипед и сноуборд. Есть в его расписании и грубые виды спорта: бокс и кикбоксинг. 

Помимо актерской деятельности, Нестеров занимается написанием стихотворений и картин, а также разработкой сценариев. А чтобы сыграть своего персонажа в сериале «Исчезнувшая», ему пришлось учиться ездить на «Урале». 



Карьера в кино



Петр за свою пока еще непродолжительную карьеру в области кинематографа успел сняться в следующих картинах:
«Екатерина»;
«Тот, кто читает мысли»;
«Обчищенный»;
«Непрощенный»;
«Другая»;
«Сжигая за собой мосты»;
«Московские тайны 7. Бедная Лиза»;
«Метод-2»;
«Смерть в объективе»;
«Роман с детективом».
Впервые актер появился на экранах еще в далеком 2009 году. Он исполнил маленькую эпизодическую роль в «Столице греха» – сериале, режиссером которого выступила Ольга Субботина. В 2012 актер принял участие в съемках ролика для благотворительного фонда «Расправь крылья». 

В арсенале Нестерова пока что не очень много кинематографических работ, но его карьера активно развивается. Известность ему принес короткометражный фильм «Личность № 74», где артист исполнил роль Дэна – парня, который потерял память, точнее, ему стерли воспоминания. Это фантастическая история, в которой речь идет про параллельную реальность. Ученые меняют мысли людей и манипулируют их сознанием как им вздумается, отчего меняется и будущее. 


Одной из интересных ролей стал Иван Орлов – офицер Измайловского полка в кинокартине «Екатерина». Именно здесь Петр раскрывается с разных сторон. Не отходя от исторических работ, хочется также отметить сериал «Mata Hari», который показали на Первом канале в 2017 году. Совместное производство России и Португалии, роли в котором также достались Ксении Раппопорт, Алексею Гуськову, Жерару Депардье и Рутгеру Хауэру.
У актера также имеется одна работа в озвучке. Во 2 сезоне «Мамочек» Петр озвучил врача УЗИ.


Настоящее время



2020 год стал прошел для актера очень продуктивно. В конце февраля телеканал ТВЦ представил вниманию зрителей седьмую часть детективного сериала «Московские тайны». Петр создал интересный образ Эраста Фадеева. В первый день весны этот же телевизионный канал выпустил очень маленькую серийную картину «Сжигая за собой мосты». В основе этой работы лежит книга Татьяны Поляковой. Петр исполнил роль Макса.

Нестеров получил одну из главных ролей в детективе «Смерть в объективе». Он сыграл Феликса Фишера – следователя, который помогает молодой фотохудожнице выяснить, кто убил ее мужа. Роль девушки исполняет Майя Горбань. Во время расследования герои сближаются, между ними возникает симпатия и быстро перерастет в крепкую любовь.

Не менее экзотическое имя носит другой персонаж актера в «Методе 2». Работа также вышла в 2020 году. Актер играет Майкла. Также Петр появился в сериале «Роман с детективом».



Интересные факты из биографии и личной жизни Петра Нестерова



Артист родился в тот же день, когда вышел знаковый альбом Pink Floyd – The Wall.

Помимо известного летчика, Петр имеет других известных тезок и однофамильцев: орнитолог и герпетолог, чьи труды актуальны и по сей день, генерал, в чью честь была названа станица Нестеровская.

Это все, что сегодня известно о личной жизни и биографии Петра Нестерова. Надеемся, что в скором времени он начнет радовать своих фанатов большим количеством информации о себе, своем досуге и семейной жизни. А мы пока продолжим наслаждаться его работами и будем следить за творческим развитием в театре и кинематографе.
# Шоу-бизнес

По материалам: Клео

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