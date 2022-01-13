Почему «лошадиная сила» до сих пор применяется для измерения мощности?

Кто и когда придумал термин “лошадиная сила”



Современное значение “лошадиной силы”



Мы привыкли, что мощность автомобилей измеряется в лошадиных силах. Только последние годы, с возросшей популярностью электромобилей (их история насчитывает порядка 200 лет), мощность иногда указывают в ваттах, но еще совсем недавно это вызывало недоумение, ведь речь идет об автомобиле, а не пылесосе. Да и зачем использовать другие единицы измерения, ведь на первый взгляд с “лошадиной силой” все предельно просто и понятно — она соответствует мощности одной рабочей лошади. Но на самом деле это не так. К примеру, согласно данным, которые приводит Университета Калгари, кратковременно рабочая лошадь может развить мощность до 13-15 лошадиных сил. Вообще лошадиные силы правильнее было бы называть человеческими силами, так как один среднестатистический человек может развить чуть более одной лошадиной силы. Но почему же тогда придумали этот термин и используют по сей день, если он не соответствует действительности?Терминбыл придуман Джеймсом Ваттом задолго до изобретения двигателя внутреннего сгорания — в конце XVIII века. Этот шотландский инженер известен своими паровыми двигателями, которые на тот момент были невероятно эффективными. Однако он не преследовал цели точно указать мощность своих двигателей. Скорее наоборот, хотел прорекламировать и показать их превосходство над лошадьми.Принцип, по которому Джеймс Ватт определял мощность двигателей, был достаточно прост. Из своих личных наблюдений он знал, что одна лошадь способна прокрутить мельничное колесо 144 раза за час. В современных условиях мощность зернодробилки промышленной намного выше. Используя это число, он подсчитал, что лошади способны толкать около 14 774 кг на 1 метр за одну минуту (32 572 фунта на 1 фут. Для удобства он округлил это значение до 33 000 фунтов на один фут в минуту (14 968,55 кг). Таким образом родилась единица измерения мощности.По сути, эта единица означает не мощность, а производительность. Но Ватта, как я сказал выше, не слишком заботила точность измерений. Главное, что покупателям было понятно, какой прирост производительности они получат, если купят один из его паровых двигателей. Бесспорно, машины действительно были гораздо более мощными, надежными производительными, чем лошади. Поэтому правдивость расчетов никого не интересовала.Со временем Ватт был признан инженерным гением. Ученые и инженеры настолько высоко оценили его новаторство и изобретательность, что единица измерения мощности в 1882 году была названа в его честь, то есть “ватт”. При этом для указания мощности моторов продолжали использовать лошадиные силы.Таким образом, мы по сей день используем термин, созданный в рамках маркетинговой кампании. Но кого сейчас вообще заботит, соответствует он действительности или нет? Практически в каждом языке существует масса слов и терминов, которые уже давно оторваны от своего происхождения, и “лошадиные силы” один из них. Гораздо важнее, что узнав характеристику автомобиля, к примеру, 100 или 200 лошадиных сил, мы примерно понимаем, насколько у него мощный двигатель, и на что он способен.Разумеется, то определение лошадиной силы, которое было применено Ваттом, давно устарело. В настоящее время принято считать, что одна лошадиная сила — это мощность, которая необходима, чтобы поднять груз весом 75 кг на высоту в один метр за одну секунду. Одна лошадиная сила составляет 735 Вт или 0,735 кВт.Конечно, при определении мощности автомобильного никакие грузы не поднимают. Все гораздо проще — этот параметр вычисляется путем умножения момента силы (крутящего момента) на частоту вращения вала. Крутящий момент — это, по сути, силы, с которой крутится вал, или сила, которую необходимо приложить к валу, чтобы он остановился.Отсюда следует, что такие характеристики автомобиля, как динамика и максимальная скорость зависят не только от количества лошадиных сил, но и крутящего момента. В теории, коленчатый вал может вращаться без нагрузки с высокой скоростью, что обеспечит автомобиль большим количеством лошадиных сил. Однако его фактическая мощность может быть низкой в результате малого крутящего момента. Другими словами, под нагрузкой двигатель может “не тянуть”. Поэтому в характеристиках указывают не только мощность двигателя в л.с., но и крутящий момент, который указывается в Ньютонах на метр.На практике же на крутящий момент мало кто обращает внимания, так как оба параметра взаимосвязаны. Знания мощности вполне обычно вполне достаточно, чтобы правильно оценить характер автомобиля. Напоследок отмечу, что средняя мощность легковых автомобилей в настоящее время составляет 117 лошадиных сил.Источник