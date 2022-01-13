Полиция ЮАР начала расследование о возможном мошенничестве основателей Africrypt

Правоохранители Южной Африки (ЮАР) начали расследование ряда уголовных дел, возбужденных по обращению инвесторов обанкротившейся криптовалютной платформы Africrypt. Об этом сообщает Bloomberg.

Истцы добиваются предъявления обвинений в мошенничестве и ареста основателей Africrypt братьев Амира и Рейса Кейджи.

Полиция изучает обстоятельства инцидента.

Напомним, в апреле 2021 года Africrypt прекратила работу, заявив о взломе. Амир и Рейс Кейджи исчезли, как и средства клиентов фирмы. Изначально СМИ сообщали, что пользовательские средства в фондах компании составляли $3,6 млрд.

Юридическая фирма Hanekom Attorneys, нанятая для расследования жертвами банкротства Africrypt, утверждала, что братья использовали сервисы микширования для сокрытия следов мошенничества.

Основатели платформы отвергли обвинения и заявили, что находящаяся под управлением Africrypt сумма была значительно ниже. По словам Рейса Кейджи, она составляла чуть более $200 млн.

Он также утверждал, что братья скрываются из-за угроз убийства.

В ноябре неизвестный инвестор заявил о намерении выкупить 51% доли в Africrypt при условии прекращения уголовных дел против братьев Кейджи. Он также предложил вновь сделать их руководителями фирмы.