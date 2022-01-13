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Повышенное потребление оливкового масла снижает риск смерти от целого ряда болезней

Повышенное потребление оливкового масла снижает риск смерти от целого ряда болезней

Согласно исследованию, охватившему более 92 000 взрослых жителей США, при потреблении более семи граммов оливкового масла значительно снижается риск смерти от целого ряда болезней, в том числе смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, от рака, от нейродегенеративных заболеваний и от респираторных заболеваний.

«Ранее было доказано, что потребление оливкового масла снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, но его связь с общей смертностью и смертностью от конкретных причин оставалась неясна, — рассказывает Марта Гуаш-Ферре (Marta Guasch-Ferré), старший научный сотрудник отдела питания Школы общественного здравоохранения в Гарварде. — Цель нашего исследования заключалась в том, чтобы оценить, связано ли потребление оливкового масла с общей смертностью и смертностью от конкретных причин в двух предполагаемых когортах мужчин и женщин в США».

Автор работы проанализировали данные двух лонгитюдных исследований 60 582 женщин (Nurses’ Health Study) и 31 801 мужчин (Health Professionals Follow-up Study, 1990-2018), у которых в начале исследования не было сердечно-сосудистых заболеваний или рака. В течение 28 лет наблюдений их диета оценивалась с помощью специального опросника. Потребление оливкового масла рассчитывалось по сумме трех пунктов анкеты: оливковое масло, используемое для заправки салатов, оливковое масло, добавляемое в пищу или хлеб, и оливковое масло, используемое для выпечки и жарки дома. Одна столовая ложка считалась равной 13,5 граммам оливкового масла.

Ученые обнаружили, что потребление оливкового масла увеличилось с 1,6 грамма в день в 1990 году до примерно 4 граммов в день в 2010 году, тогда как потребление маргарина снизилось с примерно 12 граммов в день в 1990 году до примерно 4 граммов в день в 2010 году. Потребление других жиров осталось стабильным.

Участники с более высоким потреблением оливкового масла часто были более физически активными, имели южноевропейское или средиземноморское происхождение, реже курили и потребляли больше фруктов и овощей по сравнению с теми, кто потреблял меньше оливкового масла. Участники с максимальным уровнем потребления оливкового масла использовали около 9 граммов в день на начало исследования. Они составляли 5 % участников исследования.

Когда авторы сравнили тех, кто никогда не употреблял оливковое масло и делал это редко, с теми, кто находился в самой высокой категории потребления, риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний оказался на 19 % ниже, риск смертности от рака — на 17 %, риск смерти от нейродегенеративных заболеваний — на 29 % и от респираторных заболеваний — на 18 %. Они также обнаружили, что замена оливковым маслом 10 граммов в день других жиров, таких как маргарин, масло, майонез и молочный жир, была связана с 8–34-процентным снижением риска общей и причинно-специфической смертности.

«Возможно, более высокое потребление оливкового масла является признаком более здорового питания и более высокого социально-экономического статуса, — говорит Марта Гуаш-Ферре. — Однако даже после поправки на это и на другие факторы социально-экономического статуса наши результаты в основном остались прежними».

Результаты исследования опубликовал Journal of the American College of Cardiology.

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По материалам: polit.ru

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