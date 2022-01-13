Принц Эндрю предстанет перед судом по делу о сексуальном насилии. Ранее он пытался прекратить его рассмотрение

Вадим Карасев

Федеральный судья в Нью-Йорке отклонил ходатайство адвокатов принца Эндрю о прекращении рассмотрения иска Вирджинии Джуффре, которая утверждает, что ее склонили к сексу с принцем Эндрю, когда она еще была несовершеннолетней. Из этого следует, что сыну Елизаветы II все-таки придется предстать перед судом. У принца есть время до 14 июля, чтобы ответить на вопросы по делу под присягой. Если дело не будет урегулировано, принц Эндрю может предстать перед судом в период с сентября по декабрь 2022 года.

Судья Льюис Каплан посчитал, что "жалоба г-жи Джуффре не является расплывчатой или двусмысленной", поэтому нет оснований отказать в рассмотрении дела.

Адвокаты принца, в свою очередь, настаивали на том, что на основании сделки, заключенной Джуффре в 2009 году с Джеффри Эпштейном, этот иск не может рассматриваться в суде.





Разбирательство связано с делом ныне покойного финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвинили в секс-торговле и педофилии: он рекрутировал несовершеннолетних девушек для последующего их вовлечения в проституцию. Клиентами Эпштейна якобы были богатые и влиятельные люди. Джуффре называет себя одной из жертв Эпштейна.

На судебном процессе женщина утверждала, что Джеффри Эпштейн заставил ее заниматься сексом с его друзьями, включая принца, и что Эндрю знал, что в то время она еще была несовершеннолетней (ей было 17 лет). Джуффре утверждала, что сын королевы Елизаветы II вступал с ней в интимную связь против ее воли несколько раз: на частном острове Эпштейна на территории Виргинских островов, в его особняке на Манхэттене и в доме его бывшей подруги Гислейн Максвелл в Лондоне. Максвелл недавно признали виновной в секс-торговле несовершеннолетними.





Принц Эндрю все обвинения в свой адрес отвергает, хотя затянувшееся судебное дело уже подпортило его репутацию. Чтобы он не бросал тень на королевскую семью, его ранее даже отстранили от исполнения официальных обязанностей. Букингемский дворец также отказывается от комментариев по этому делу.

Первым новостью поделился блогер Capt25.

Надя Бесчетникова