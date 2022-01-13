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Проект Allbridge привлек $2 млн инвестиций от Race Capital

Проект Allbridge привлек $2 млн инвестиций от Race Capital


Компания Allbridge, стоящая за разработкой одноименного кроссчейн-моста, привлекла финансирование в размере $2 млн от венчурной фирмы Race Capital. Об этом ForkLog сообщили представители проекта.


Запущенный в июле 2021 года Allbridge позволяет пользователям передавать активы между блокчейнами. Мост поддерживает 10 сетей, включая Solana, Terra и Celo.


С момента запуска через сервис прошли активы на более чем $5 млрд. По данным DeFi Llama, объем заблокированных в его смарт-контрактах средств превышает $469 млн.


«Через пять месяцев после запуска Allbridge привлек в экосистему Solana активы на сумму более $1 млрд, расширяя доступ к преимуществам DeFi на базе этого блокчейна для держателей большего числа токенов», — заявил соучредитель Solana Анатолий Яковенко.


Компания направит инвестиции на расширение штата сотрудников, в частности, наем разработчиков и бизнес-специалистов. Полученные средства также используют для масштабирования платформы, проведения дополнительных аудитов безопасности и интеграции с новыми сетями. 


Напомним, в декабре 2021 года Binance Labs возглавила раунд финансирования кроссчейн-протокола Multichain, который привлек $60 млн инвестиций.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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